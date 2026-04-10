Assam Assembly Elections 2026 Voting: रिकॉर्ड 85.38% मतदान से गदगद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा; बीजेपी गठबंधन की 90 से अधिक सीटों पर जीत का दावा

हिमंत बिस्वा सरमा (Photo Credit: X/ @ANI)

Assam Assembly Elections 2026 Voting: असम विधानसभा चुनाव 2026 (Assam Assembly Elections) के लिए गुरुवार को हुए मतदान (Voting) ने राज्य के चुनावी इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के आंकड़ों के अनुसार, असम में इस बार रिकॉर्ड 85.38 प्रतिशत मतदान हुआ है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने मतदाताओं, विशेषकर स्वदेशी समुदायों के भारी उत्साह पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे शासन के प्रति जनता के भरोसे का प्रतीक बताया है. यह भी पढ़ें: Assembly Elections 2026: असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, PM मोदी ने युवाओं और महिलाओं से रिकॉर्ड वोटिंग की अपील की

टूटा 2016 का रिकॉर्ड, महिलाओं ने मारी बाजी

इस साल का मतदान प्रतिशत 2016 के विधानसभा चुनाव में दर्ज किए गए 84.67 प्रतिशत के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ गया है. मतदान की सबसे खास बात महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही. अनंतिम आंकड़ों के अनुसार:

महिला मतदाता: 96 प्रतिशत

96 प्रतिशत पुरुष मतदाता: 80 प्रतिशत

80 प्रतिशत थर्ड जेंडर मतदाता:84 प्रतिशत

"90 पार" का आत्मविश्वास

मतदान संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया. उन्होंने दोहराया कि गठबंधन 126 सदस्यीय विधानसभा में 90 से अधिक सीटें हासिल करने की राह पर है. सरमा के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों से मिल रही प्रतिक्रिया सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में एक स्पष्ट जनादेश की ओर इशारा करती है.

शांतिपूर्ण मतदान और लोकतांत्रिक मजबूती

अधिकारियों ने मतदान की प्रक्रिया को काफी हद तक शांतिपूर्ण बताया है, हालांकि छिटपुट स्थानों से कुछ मामूली घटनाओं की खबरें मिली हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू और स्वदेशी समुदायों के बीच मतदान को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह लोकतंत्र को मजबूत करता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उच्च मतदान अंततः एक अधिक प्रतिनिधि और मजबूत सरकार सुनिश्चित करेगा.