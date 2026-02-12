Assam SIR: असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण संपन्न, 5.86 लाख नए नाम जुड़े; 2.43 लाख मतदाता सूची से बाहर

असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल (Photo Credits: ANI)

गुवाहाटी: असम (Assam) में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (Special Revision of Electoral Rolls) यानी एसआईआर (SIR) का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनुराग गोयल ने जानकारी दी कि 10 फरवरी 2026 को यह प्रक्रिया पूरी हो गई. नवंबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान के तहत राज्य के सभी 35 जिलों में बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन (Door-to-Door Verification) किया गया.

मतदाता सूची के प्रमुख आंकड़े

विशेष पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं:

कुल मतदाता: असम में अब कुल पात्र मतदाताओं की संख्या 2,49,58,139 हो गई है.

असम में अब कुल पात्र मतदाताओं की संख्या 2,49,58,139 हो गई है. नए जुड़ाव: लगभग 5.86 लाख नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं.

लगभग 5.86 लाख नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं. वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम: लगभग 43 लाख नाम प्रारूप सूची (Draft Roll) से हटा दिए गए हैं.

लगभग 43 लाख नाम प्रारूप सूची (Draft Roll) से हटा दिए गए हैं. युवा मतदाता: सत्यापन के दौरान लगभग 6.27 लाख ऐसे युवाओं की पहचान की गई है जो जल्द ही 18 वर्ष के होने वाले हैं.

असम के CEO अनुराग गोयल ने SIR प्रोसेस पर बात की

#WATCH | Guwahati, Assam | Assam Chief Electoral Officer Anurag Goyal says, "The SIR process in Assam ended on February 10. The process began in November across all 35 districts. We conducted door-to-door verification through BLOs. We found that there are around 6,27,000 children… pic.twitter.com/jmPsUbxEzs — ANI (@ANI) February 12, 2026

'स्वच्छ और सटीक' वोटर लिस्ट का लक्ष्य

CEO अनुराग गोयल ने बताया कि इस बार की प्रक्रिया सामान्य वार्षिक संशोधन (SSR) से अलग थी. सामान्य प्रक्रिया में नागरिक स्वयं फॉर्म 6, 7 या 8 भरकर आवेदन करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने सक्रिय होकर घर-घर सत्यापन किया.

उन्होंने कहा, 'चुनाव में जाने से पहले मतदाता सूची की सफाई एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है. घर-घर जाकर पहचान करने से हमें एक 'स्वच्छ और सटीक' सूची प्रकाशित करने में मदद मिली है. इससे फर्जी या दोहरी प्रविष्टियों (Multiple Entries) की संभावना खत्म हो गई है.'

नागरिकों से सत्यापन की अपील

अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद CEO ने असम के नागरिकों से अपना नाम फिर से जांचने की अपील की है। मतदाता निम्नलिखित माध्यमों से अपना विवरण देख सकते हैं:

वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter Helpline App)

आधिकारिक पोर्टल: eci.gov.in

eci.gov.in स्थानीय BLO: अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करके.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी का नाम सूची में नहीं है, तो 'निरंतर अपडेशन' (Continuous Updation) की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. पात्र नागरिक नामांकन की अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं.

EVM और VVPAT जागरूकता अभियान

चुनाव आयोग केवल सूची ही नहीं, बल्कि मतदान प्रक्रिया को लेकर भी जागरूकता फैला रहा है. असम सहित चुनाव वाले अन्य राज्यों (केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में EVM और VVPAT जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. 10 फरवरी तक 1.20 लाख से अधिक लोग 'डेमोंस्ट्रेशन कैंप' में हिस्सा ले चुके हैं और मोबाइल वैन के जरिए दूर-दराज के इलाकों तक पहुँच बनाई जा रही है.