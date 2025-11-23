Sambhajinagar Shocker: पिता की हत्या करने के बाद शव को घर में ही किया दफ़न, बदबू आने के बाद राज खुला, छत्रपति संभाजीनगर में बेटा बना हैवान

Son murdered his father (Photo- Pixabay)

Sambhajinagar News: संभाजीनगर के पैठण तालुका में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कडेठाण गांव में रहने वाले कैलाश बाबुराव काले की हत्या उनके ही बेटे रामेश्वर कैलाश काले ने कर दी. जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच किसी मामूली बात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आए बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी.हत्या के बाद आरोपी बेटे ने किसी को शक न हो, इसलिए पिता के शव को घर के अंदर ही जमीन में गाड़ दिया.

यह पूरा मामला करीब एक सप्ताह तक छुपा रहा. आरोपी ने किसी को भनक लगने नहीं दी, लेकिन धीरे-धीरे घर से उठ रही बदबू ने राज़ खोलना शुरू कर दिया.

बदबू से परेशान होकर पड़ोसियों ने दी सूचना

हत्या के आठ दिन बाद घर से तेज बदबू आने लगी. आसपास के लोग बदबू से परेशान हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस को जमीन में दबा हुआ शव मिला, जिसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया.

हत्या का आरोपी गिरफ्तार

सूचना मिलते ही उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील पाटिल और चिकित्सा टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पाचोड़ पुलिस स्टेशन के एपीआई सचिन पंडित के मार्गदर्शन में पुलिस ने जमीन खोदकर शव बाहर निकाला.पुलिस ने आरोपी बेटे रमेश्वर को उसके पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. लोग इस वारदात से हैरान और डरे हुए हैं.पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.