VIDEO: दिल्ली से वाराणसी जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी, पुलिस ने बचाई 40 यात्रियों की जान

Kanpur News: कानपुर (Kanpur) के रामादेवी चौराहे (Ramadevi Intersection) के पास शुक्रवार सुबह एक दिल्ली-वाराणसी स्लीपर बस (Delhi-Varanasi Sleeper Bus) में अचानक भीषण आग लग गई.बस में 40 के करीब यात्री सवार थे.आग बाहरी हिस्से से भड़की, जिससे यात्रियों को बाहर निकलने का कुछ समय मिल गया. कई लोग खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
जिसमें देख सकते है की बस सड़क पर बुरी तरह से आग की चपेट में है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @khabarhumtak नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
बस में लगी आग
🔥 2 मिनट और… तो जल जातीं 43 जिंदगियां! | कानपुर 🔥
कानपुर के रमा देवी चौराहे के पास स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई।
बस में सो रहे 43 यात्रियों को दो जांबाज़ कांस्टेबलों ने जान पर खेलकर सुरक्षित बाहर निकाला।#Kanpur #BusFire#UPPolice #BreakingNews#KanpurNews #UPNews pic.twitter.com/2Mf1qtSUeE
— Khabar Hum Tak (@khabarhumtak) November 29, 2025
आग लगने की वजह
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस की छत पर रखे भारी सामान (Overloaded Roof Luggage) से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया. ऊपरी डेक में रखा यह सामान आग पकड़ गया और कुछ ही मिनटों में बस के पिछले हिस्से में लपटें फैल गईं.ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत बस रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग तेज हो चुकी थी. कई यात्री चलती बस से कूदकर बाहर भागे, जबकि कुछ ऊपरी बर्थ (Upper Berths) पर फंसे हुए धुएं से परेशान थे.
पुलिस ने बचाई कई यात्रियों की जान
रामादेवी चौराहे पर ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने जलती बस को देखकर तत्काल राहत कार्य शुरू किया.पुलिसकर्मी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बस के अंदर घुसे और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला.करीब आधा दर्जन यात्रियों को पुलिसकर्मियों ने अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया.यात्रियों ने बताया कि बस में जरूरत से ज्यादा सामान लादा गया था, जिसमें प्लास्टिक की बोरियां, लोहे के बक्से और बड़े ट्रंक शामिल थे. इस दौरान यात्रियों की जान बच गई, लेकिन उनका सामान और उसमें रखे हुए हजारों रूपए जलकर रख हो गए.
बाल बाल बची लोगों की जान
इस भीषण हादसे के बावजूद सभी यात्रियों की जान बच गई. कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, लेकिन गनीमत रही की किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.पुलिस मामले की जांच (Investigation) कर रही है, खासकर यह देखने के लिए कि बस में इतनी मात्रा में सामान कैसे लादा गया.