VIDEO: मामुलिया विसर्जन के दौरान 6 बच्चे सिंध नदी में डूबे, 5 को किया गया रेस्क्यू, एक अभी भी लापता, मध्य प्रदेश के दतिया का वीडियो आया सामने
दतिया, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के दतिया जिले (Datia District) के सेवढ़ा इलाकें में सिंध नदी में 6 बच्चे बहे गए. जिनमें से 5 बच्चों को बचाया गया. जबकि एक अभी भी लापता है.रविवार सुबह सिंध नदी (Sindh River) किनारे स्थित प्रसिद्ध संकुआन धाम पर मामूलिया विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ. नदी किनारे पहुंचे 6 बच्चे अचानक फिसलकर गहरे पानी में चले गए.बताया जा रहा है की इन बच्चों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला. सभी को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है. जबकि एक की तलाश अब भी जारी है. बताया जा रहा है की नदी के किनारे सुरक्षा के इंतजाम नहीं है.

बताया जा रहा है की प्रशासन की टीम 3 घंटे बाद पहुंचने के कारण लोगों ने गुस्सा बढ़ गया. लोगों का कहना है की संकुआन धाम में बारिश के दौरान हमेशा हादसे (Accident) होते है. बताया जा रहा है की पिछले कुछ महीनों में कई घटनाएं हो चुकी है, बावजूद इसके कोई सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए.

एएसपी (ASP) सुनील कुमार शिवहरे ने बताया कि एसडीआरएफ (SDRF) की टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश जारी है. फिलहाल नदी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है.

 