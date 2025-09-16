Dehradun: उफनती टोंस नदी में ट्रैक्टर समेत बह गए लोग, 10 मजदूरों के मरने की आशंका, देहरादून का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@TIgerNS3)

उत्तराखंड, देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) में बादल फटने (Cloud Burst) के कारण और लगातार बारिश के कारण तबाही शुरू है. कई जगहों पर लोगों के घर, दुकानें और गाड़ियां पानी में डूब गई है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. जिसमें नदी के बीच में एक ट्रैक्टर ट्रॉली (Tractor Trolley) फंस गई. बताया जा रहा है की इस ट्रैक्टर ट्रॉली में मजदुर सवार थे और सभी मजदुर नदी में बह गए. ऐसी जानकारी सामने आई है की कम से कम 10 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई है.

नदी में बह गए मजदुर

उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश ने मचाया कहर

बताया जा रहा है की इस हादसे में 4 लोग लापता भी है.बता दे की मंगलवार सुबह करीब 5 बजे देहरादून (Dehradun) के सहस्रधारा इलाके में बादल फट गया.तमसा, कार्लीगाड़, टोंस और सहस्रधारा नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया.सहस्रधारा , टपकेश्वर, आईटी पार्क, टपवन, घांगूरा और गढ़ी कैंट इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए.

टोंस नदी में युवक इलेक्ट्रिक के पोल पर चढ़ा था

बता दें की टोंस नदी (Tons River) भी उफान पर है और ऐसे में एक युवक इस बाढ़ की चपेट में आ गया. जिसके कारण उसने अपनी जान बचाने के लिए इलेक्ट्रिक पोल का सहारा लिया और पोल के ऊपर चिपककर बैठ गया. काफी देर बाद इस युवक का एसडीआरएफ और बचाव दल ने रेस्क्यू किया.