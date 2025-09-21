Bulandshahr: लोकल नमक को टाटा के पैकेट में डालकर बेचने के कारोबार का भंडाफोड़, बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग ने 935 पैकेट किए जब्त; VIDEO

Credit-(X,@nedricknews)

बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश: खाने पीने की वस्तुओं में जमकर मिलावट हो रही है. फूड सेफ्टी विभाग (Food Safety Department) की ओर से कभी मिलावटी और खराब पनीर तो कभी रंगे हुए आलू विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है. अब बुलंदशहर (Bulandshahr) में एक दुकानदार पर कार्रवाई की गई है. एक दुकानदार टाटा नमक के पैकेट में लोकल नमक (Local Salt) बेच रहा था. इस दुकान पर फूड डिपार्टमेंट की टीम ने रेड मारी और नमक के 935 पैकेट जब्त किए. इस कार्रवाई से नकली और मिलावटी सामान बेचनेवालों में दहशत फैल गई है. इसका वीडियो सामने आया है, जहां विभाग के अधिकारी दूकान में कार्रवाई कर रहे है.

इस वीडियो (Video)को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Adulterated Potatoes: मिलावटी पनीर के बाद अब मार्केट में बिकने लगे रासायनिक आलू, पानी में डूबोने पर छोड़ रहा है रंग, गोरखपुर का VIDEO आया सामने

टाटा के पैकेट में लोकल नमक

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ बुलंदशहर जिले में मिलावटी नमक (Adulterated Salt) की सप्लाई की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इसी आधार पर फूड सेफ्टी विभाग ने दो दुकानों पर छापेमारी (Raid) की.अधिकारियों ने दुकानों से करीब 935 पैकेट जब्त किए. जांच में सामने आया कि दुकानदार असली टाटा नमक की थैलियां इकट्ठा करके उनमें लोकल क्वालिटी का नमक भरकर बेच रहे थे.यह गोरखधंधा न केवल उपभोक्ताओं की सेहत के लिए खतरनाक था, बल्कि टाटा जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की साख को भी नुकसान पहुंचा रहा था. मिलावटी नमक के जरिए दुकानदार अवैध मुनाफा कमा रहे थे.

दुकानदार पर एफआईआर दर्ज

फूड सेफ्टी विभाग ने दोनों दुकानदारों पवन सिंहल और प्रेमचंद पर एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है.बरामद नमक के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी.छापेमारी का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से फैल गया है.