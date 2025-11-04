Shahad Flyover Closed: शहाड़ फ्लाईओवर हेवी वाहनों के लिए 20 दिनों तक रहेगा बंद, जानें कौन से होंगे अल्टरनेट मार्ग

Shahad Flyover Closed: कल्याण (Kalyan)अहिल्यानगर (Ahilyanagar) हाईवे पर स्थित शहाड़ फ्लाईओवर (Shahad Flyover) पर डांबर डालने और मरम्मत का काम शुरू होने जा रहा है। इस वजह से 3 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2025 तक यह फ्लाईओवर भारी वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा.इससे पहले भी 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 18 दिनों के लिए इस पुल को रखरखाव और दुरुस्ती के कारण बंद रखा गया था. लेकिन बारिश और दिवाली सीजन के चलते काम पूरा नहीं हो सका था.
अब राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ने बचा कार्य पूरा करने के लिए नया शेड्यूल जारी किया है.मरम्मत कार्य के दौरान केवल छोटे और छोटे वाहनों को एकतरफा मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी. वहीं, बड़े वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. ये भी पढ़े:Palava Bridge Condition: उद्घाटन के 24 घंटे के बाद ही पलावा फ्लाईओवर की सड़क उखड़ी, कई वाहन चालक फिसले, डोंबिवली का वीडियो आया सामने;VIDEO
वाहन चालकों से अपील
यातायात विभाग (Traffic Department) ने बताया है कि मरम्मत के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए चालक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. विभाग ने अपील की है कि वाहन चालक नियमों का पालन करें ताकि किसी तरह की असुविधा या दुर्घटना न हो.
वैकल्पिक मार्गों की जानकारी
यातायात पुलिस द्वारा कुछ वैकल्पिक मार्ग (Alternative Route) सुझाए गए हैं, जिनका उपयोग भारी वाहन चालक कल्याण अहिल्यानगर मार्ग पर कर सकते हैं. इन मार्गों से ट्रैफिक का दबाव कम रहेगा और मरम्मत कार्य सुचारु रूप से पूरा किया जा सकेगा.