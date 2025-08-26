Bengaluru Metro Station: नींद पूरी नहीं होने से रेलवे ट्रैक पर गिरा सिक्योरिटी गार्ड, बेंगलुरु के रागीगुड्डा स्टेशन मेट्रो स्टेशन का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@Newskarnataka)

बेंगलुरु, कर्नाटक: बेंगलुरु मेट्रो (Bengaluru Metro) के रागीगुड्डा मेट्रो स्टेशन (Ragigudda Metro Station)पर एक घटना सामने आई है. जहांपर एक सिक्योरिटी गार्ड सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ा. ये घटना सुबह की बताई जा रही है. गनीमत रही की उस दौरान कोई ट्रेन नहीं आ रही थी. नहीं तो हादसा भी हो सकता था. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की सिक्योरिटी गार्ड Security Guard) प्लेटफॉर्म पर टहल रहा होता है और इसी दौरान वह रेलवे ट्रैक Railway Track) पर गिर जाता है. नीचे गिरने के बाद एक यात्री ने इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर निकाला. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

रेलवे ट्रैक पर गिरा सिक्योरिटी गार्ड

बड़ा हादसा टला

बीएमआरसीएल (BMRCL) के अधिकारियों के मुताबिक़ गार्ड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ड्यूटी कर रहा था और इस दौरान वह पैर फिसलकर ट्रैक पर जा गिरा. इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद एक दुसरे गार्ड ने इमरजेंसी ट्रिप स्विच (Emergency Trip Switch) को दबाकर ट्रैक की बिजली सप्लाई बंद कर दी. बताया जा रहा है इस घटना में सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से सुरक्षित है.

काफी घंटे से ड्यूटी पर तैनात

बताया जा रहा है की ये गार्ड काफी समय से यानी लगभग 16 घंटे से ड्यूटी (Duty) पर था. थोड़े से आराम के बाद ये फिर से ड्यूटी पर आ गया था. इस हादसे के बाद उसे ड्यूटी से हटा दिया गया और इतनी लंबी शिफ्ट कैसे दी गई, इसकी जांच की जा रही है.