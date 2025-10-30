School Assembly News Headlines for 31 October: स्कूल असेंबली के लिए 31 अक्टूबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News Headlines Today

School Assembly News Headlines for 31 October: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 31 अक्टूबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 31 अक्टूबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

मुंबई होस्टेज केस: बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, अस्पताल में मौत

दिल्ली हाईकोर्ट ने परेश रावल की फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज की.

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंचा, शहर के ज्यादातर इलाके में फैली धुंध की चादर.

पंजाब: अवैध हथियार के साथ चार आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों में करते थे सप्लाई.

बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने पर हाईकोर्ट की झारखंड सरकार को फटकार, पूछा-बिना लाइसेंस के कैसे चल रहे ब्लड बैंक?

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एक नवंबर से 15 नवंबर तक 'भारत पर्व' का आयोजन होगा: गृह मंत्री अमित शाह.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

गुरुनानक जयंती पर सिख तीर्थयात्रियों को मिली पाकिस्तान जाने की अनुमति, 2100 लोगों को वीजा जारी.

ट्रंप-जिनपिंग मीटिंग सफल रही, चीन पर 47% टैरिफ और नई व्यापार डील तय.

व्लादिमीर पुतिन का दावा, रूस ने यूक्रेन के दो पूर्वी शहरों को पूरी तरह घेर लिया.

पाकिस्तान के सेंट्रल कुर्रम में धमाका, सुल्तान कलाय क्षेत्र में 6 जवानों की मौत कई घायल.

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में अमेरिका की मदद करेगा बीजिंग, ट्रंप अगले साल अप्रैल में जाएंगे चीन.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

अभिषेक नायर केकेआर के मुख्य कोच बने, टीम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी.

महिला वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने रचा इतिहास, झूलन गोस्वामी को पछाड़कर नंबर-1 बनीं.

क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन: गुकेश अंतिम स्थान पर खिसके, कार्लसन ने बनाई बढ़त.

इंजरी के चलते श्रेयस अय्यर दो महीने के लिए टीम इंडिया से बाहर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.