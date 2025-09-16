School Assembly News Headlines for 17 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 17 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 17 September 2025: 17 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 17 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

पीएम मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे.

PM मोदी और अमित शाह ने CM धामी से की फोन पर बात, बारिश से पैदा हुई स्थिति की ली जानकारी.

एक्टर सोनू सूद को ईडी का समन, 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया.

अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर लगाया आपदा राहत कार्यों की अनदेखी का आरोप.

बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट: आरोपी गगनप्रीत के पति को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट.

मदर डेयरी ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा! दूध और सफल प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते.

OP सिंदूर में मसूद के परिवार का सफाया, जैश कमांडर का कबूलनामा.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

PAK का कबूलनामा: सीजफायर के लिए भारत तीसरे पक्ष के दखल पर कभी राजी नहीं हुआ.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात कर सकते हैं पाकिस्तान के PM.

इजरायल ने गाजा सिटी पर नियंत्रण के लिए शुरू किए जमीनी हमले.

नेपाल में बुधवार Gen-Z प्रदर्शनकारियों की मौत पर शोक मनाया जाएगा.

साउथ चाइना सी में बढ़ा तनाव: टकराए चीन और फिलीपींस के जहाज, एक शख्स जख्मी.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने UAE मैच से पहले अपनी प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी.

टीम इंडिया की मुख्य प्रायोजक बनी 'अपोलो टायर्स', बीसीसीआई ने किया ऐलान.

Yusuf Pathan को Gujarat HC से बड़ा झटका, सरकारी जमीन तुरंत खाली करने का आदेश.

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ कप्तानी करना बड़ा सम्मान: रजत पाटीदार.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.