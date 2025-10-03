SBI Home Loan: 20 लाख का होम लोन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? EMI भी जानिए

SBI Home Loan

आज के महंगाई के दौर में घर खरीदना आसान काम नहीं रहा है. बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इसके कारण अधिकांश लोग घर खरीदने के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं. बैंक आमतौर पर सैलरी पाने वाले व्यक्तियों को आसानी से होम लोन (Home Loan) देते हैं, लेकिन यह लोन मिलने की प्रक्रिया ग्राहक की जॉब स्टेबिलिटी, इनकम और क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है.

स्व-रोजगार और कम आय वाले लोगों के लिए विकल्प

स्व-रोजगार लोग और कम आय वाले व्यक्ति अक्सर बैंक से होम लोन लेने में मुश्किल का सामना करते हैं, क्योंकि बैंक इनकी आय और क्रेडिट हिस्ट्री को लेकर कड़ा रुख अपनाते हैं. ऐसे लोगों के लिए एनबीएफसी (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ एक अच्छा विकल्प साबित होती हैं. इन संस्थानों की पात्रता मानदंड यानी कि लोन लेने की शर्तें ज्यादा लचीली होती हैं और लोन की प्रक्रिया भी तेज़ होती है. इसका मतलब है, कि आप जल्दी और आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं.

हालांकि, इन संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले होम लोन की ब्याज दर बैंक की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है. फिर भी, यह उन लोगों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है, जो अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन बैंक लोन की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते है.

भारतीय स्टेट बैंक की होम लोन ब्याज दरें

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. एसबीआई की होम लोन ब्याज दरें इस प्रकार हैं:

लोन प्रकार ब्याज दर (%) होम लोन 7.50% – 8.70% होम लोन मैक्सगेन (OD) 7.75% – 8.95% टॉप-अप लोन (Top-up Loan) 8.00% – 10.75% योनो इंस्टा होम (YONO Insta Home) टॉप-अप लोन 8.35%

यह लोन विकल्प ग्राहकों को उनकी जरूरत और भुगतान क्षमता के अनुसार लोन लेने में मदद करते हैं. एसबीआई की होम लोन सुविधाएँ लचीली हैं, जिससे ग्राहक आसान ईएमआई विकल्प और लंबे समय तक किश्तों में भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा, टॉप-अप लोन और मैक्सगेन ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएँ अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती हैं.

एसबीआई होम लोन ईएमआई (20 लाख के लोन पर)

यदि आप एसबीआई से 7.50% ब्याज दर पर 20 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो विभिन्न अवधि के लिए मासिक ईएमआई (EMI) और कुल ब्याज इस प्रकार होगा:

लोन अवधि मासिक ईएमआई (₹) कुल ब्याज (₹) 30 साल 13,984 30,34,344 25 साल 14,780 24,33,947 20 साल 16,112 18,66,847

आपकी न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए?

बैंक अक्सर लोन के लिए ईएमआई ग्राहक की मासिक सैलरी का 50% तय करते हैं. इसका मतलब यह है, कि यदि आप 30 साल के लिए लोन लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 27,968 रुपये होनी चाहिए (मानते हुए कि कोई अन्य कर्ज नहीं है).

लोन अवधि न्यूनतम सैलरी (₹) 30 साल 27,968 25 साल 29,560 20 साल 32,224

घर खरीदने के लिए एसबीआई का होम लोन सैलरी पाते व्यक्तियों के लिए एक आसान और भरोसेमंद विकल्प है. सैलरी, लोन अवधि और ब्याज दर के अनुसार ईएमआई तय होती है, और सही योजना बनाने पर लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश और आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सकता है.