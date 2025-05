Fact Check: जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में ड्रोन दिखने और धमाकों की अफवाहें निकलीं झूठी, सरकार ने बताई सच्चाई; फर्जी खबरों से रहें सावधान

Fact Check: सोशल मीडिया पर एक बार फिर फर्जी खबरों का बाजार गर्म है. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर और राजस्थान के बाड़मेर से जुड़ी कुछ अफवाहें तेजी से वायरल हो रही हैं. कहीं ड्रोन देखे जाने की बात हो रही है, तो कहीं धमाकों की. लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. PIB Fact Check ने इन सभी दावों को झूठा बताया है. जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में ड्रोन देखे जाने की खबरों पर PIB ने साफ कहा है कि यह पूरी तरह फर्जी है. वहां कोई भी ड्रोन गतिविधि नहीं देखी गई है. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि ऐसी भ्रामक खबरों से बचें और सिर्फ आधिकारिक सूत्रों पर ही भरोसा करें.

इसी तरह, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में भारी धमाके हुए हैं. लेकिन PIB Fact Check ने इस पर भी मोहर लगाई है कि यह दावा भी झूठा है. न तो वहां कोई धमाका हुआ है और न ही ऐसी कोई घटना दर्ज की गई है.

ये भी पढें: Fact Check: क्या विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी का ‘एक्स’ अकाउंट असली है? जानें वायरल दावे की असली सच्चाई

Social media posts claims that #drones have been spotted in certain areas of #Jammu & #Kashmir#PIBFactCheck

✅ This claim is #fake.

✅ There is no drone activity in Jammu & Kashmir

🔎Stay vigilant. Rely only on official sources for authentic information… pic.twitter.com/AxI3xXEQPJ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 11, 2025