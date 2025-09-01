Deoria: RPF इंस्पेक्टर को किन्नरों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा, उत्तर प्रदेश के देवरिया रेलवे स्टेशन पर किया बवाल, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@yogeshtiwariraj)

देवरिया, उत्तर प्रदेश: किन्नरों (Transgenders) के विवादों के वीडियो अक्सर सामने आते है. ट्रेनों में यात्रियों से पैसों को लेकर किन्नर अक्सर यात्रियों से उलझ भी जाते है. ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के देवरिया रेलवे स्टेशन (Deoria Railway Station) से सामने आई है.जहांपर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर (RPF Inspector) की ही पिटाई कर दी.इस दौरान किन्नरों ने खुद के कपड़े उतारकर इंस्पेक्टर की पिटाई की. इस समय इंस्पेक्टर अपने आपको बचाने की कोशिश में भागते रहे और ये किन्नर इन्हें दौड़ाकर पीटते रहे. उनके ही डंडे से इंस्पेक्टर की पिटाई की. काफी देर तक स्टेशन पर ये हंगामा जारी रहा. इस दौरान बाकी आरपीएफ कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर इंस्पेक्टर को बचाया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @yogeshtiwariraj नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: नेग को लेकर गेस्ट हाउस में दो किन्नर गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट, शादी के दौरान हुआ विवाद, फतेहपुर के थरियांव का वीडियो आया सामने

आरपीएफ पुलिस इंस्पेक्टर की किन्नरों ने की पिटाई

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ देवरिया रेलवे स्टेशन (Deoria Railway Station) पर रात के 11 बजे जव अवध असम एक्सप्रेस (Avadh Assam Express) प्लेटफॉर्म पर आई तो कुछ किन्नर यात्रियों से पैसे मांगने के लिए ट्रेन में चढ़ गए और उन्हें परेशान करने लगे. इस दौरान एक यात्री ने मौके पर मौजूद आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद से की. इसके बाद इंस्पेक्टर ने इन किन्नरों को समझाया और जाने के लिए कहा. जिसके कारण इन किन्नरों का पारा चढ़ गया और वे इंस्पेक्टर से ही गाली गलौज करने लग गए. इसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर से मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद रेलवे स्टेशन पर ही कुछ किन्नर इंस्पेक्टर के पीछे दौड़े और डंडे से इनके साथ मारपीट की.

ट्रेनों में बढ़ता किन्नरों का आतंक

इस घटना के बाद मौके पर आरपीएफ पुलिस (RPF Police) पहुंची और इंस्पेक्टर को छुडाया. इसके बाद दो किन्नरों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है. बता दें की चाहे एक्सप्रेस ट्रेन या फिर लोकल ट्रेनें किन्नरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल बोगी में ये लोग यात्रियों के पैसे नहीं देने पर उनके साथ मारपीट भी करते है. किन्नरों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी अब यात्री करने लगे है.