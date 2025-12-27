Ropeway Collapse In Bihar: रोहतासगढ़ नवनिर्मित रोपवे में बड़ा हादसा, ट्रायल रन के दौरान ढह गया पोल और केबिन (वीडियो देखें)

Rohtas Ropeway Trial Accident: शुक्रवार को बिहार के रोहतास जिले में रोहतासगढ़ रोपवे परियोजना के ट्रायल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. निर्माणाधीन रोपवे के ट्रायल रन और टेस्टिंग के दौरान तकनीकी खामी सामने आई है. ट्रायल के दौरान कई पोल और बैठने वाली केबिन अचानक भरभराकर गिर गईं, जिससे अपर टर्मिनल स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है. जानकारी के मुताबिक, रोपवे प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसका शुरुआती ट्रायल भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है.

हालांकि, शुक्रवार को किए गए दूसरे परीक्षण के दौरान कई सहायक खंभे ढह गए, जिससे रोपवे केबिन पहाड़ी से नीचे गिर गया. उस समय केबिन के अंदर कोई भी यात्री नहीं था, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई. परीक्षण इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति में किया जा रहा था. जैसे ही खाली केबिन को अकबरपुर से रोहतासगढ़ किले की ओर भेजा गया, कुछ ही दूरी पर एक सपोर्टिंग पिलर ढह गया.

इससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिससे कई अन्य स्तंभ ढह गए. कुछ ही देर में केबिन और मशीनरी समेत पूरा रोपवे सिस्टम ध्वस्त हो गया.घटना के बाद निर्माण की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं. परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए हैं, क्योंकि परीक्षण चरण पूरा होने से पहले ही रोपवे ढह गया.

रोपवे का उद्घाटन नए साल के दिन होना था. निर्माण लगभग छह वर्षों से चल रहा था, जिसकी कुल परियोजना लागत 13.65 करोड़ रुपये थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में इसका शिलान्यास किया, जिससे प्रशासन के लिए यह पतन विशेष रूप से शर्मनाक हो गया. स्थानीय निवासियों ने गहरी निराशा व्यक्त की है, क्योंकि इस परियोजना को एक स्वप्निल पहल के रूप में देखा गया था जो पर्यटन को काफी बढ़ावा देगी और भक्तों के लिए यात्रा को आसान बनाएगी.

उम्मीद थी कि रोपवे से सात किलोमीटर की यात्रा कम होकर केवल कुछ मिनटों में रह जाएगी, जिससे पहाड़ी की चोटी पर स्थित किले और मंदिर तक सुविधाजनक पहुंच उपलब्ध हो जाएगी. परियोजना का परीक्षण कोलकाता स्थित फर्म द्वारा किया जा रहा था. केबल स्थापना, स्टेशन निर्माण, टिकट काउंटर और विद्युत प्रणालियों सहित निर्माण के विभिन्न पहलुओं में कई एजेंसियां ​​शामिल थीं, जो अब भी जांच के दायरे में हैं. रोपवे लगभग 1,324 मीटर लंबा है और इसमें दो सपोर्ट टावरों सहित पांच टावर हैं. तीसरे और चौथे टावरों के बीच के खंड में लगभग 40 डिग्री की तीव्र ढलान है, जो पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण होने की उम्मीद थी. निर्माण कार्य 12 फरवरी, 2020 को शुरू हुआ.

रोहतास में ट्रायल के दौरान रोपवे टूटा:

प्रत्येक ट्रॉली की खाली क्षमता 250 किलोग्राम है, जबकि भरी हुई क्षमता 570 किलोग्राम है. प्रारंभ में, परीक्षण के लिए 12 ट्रॉलियाँ स्थापित की गईं, आवश्यकता पड़ने पर और जोड़ने की योजना है. अधिकारियों ने अभी तक ढहने की जिम्मेदारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन जांच की जाएगी. इस बीच, इस घटना ने सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सुरक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता पर व्यापक बहस छेड़ दी है.