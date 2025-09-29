Bihar Road Accident: बिहार के रोहतास में ट्रक और ऑटो की टक्कर में तीन की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

Representational Image | ANI

सासाराम, 29 सितंबर : बिहार के रोहतास जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रक और ऑटो की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, यह हादसा तिलौथू-डेहरी मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप के निकट हुआ. जानकारी के मुताबिक, ट्रक डेहरी की ओर जा रहा था और ओवरलोडेड होने के कारण तिलौथू पेट्रोल पंप के पास वाहन से ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और उसने ऑटो को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए. इस दुर्घटना में ऑटो पर सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और लोगों की मदद से सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार, घायल की हालत नाजुक है. वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह भी पढ़ें : Delhi CM Rekha Gupta New House Puja: भाजपा की दिल्ली इकाई को मिलेगा नया भवन, हवन पूजन में शामिल हुईं सीएम रेखा गुप्ता, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है. सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जाते हैं. मृतकों की पहचान चितरंजन यादव उर्फ अंशु, सोनाक्षी कुमारी (10) और आयुष कुमार (8) के रूप में की गई है. सभी औरंगाबाद जिले के नबीनगर के रहने वाले थे. नवरात्रि के सप्तमी के दिन हुए इस हादसे के बाद मृतकों के घर पर दशहरा की खुशी मातम में बदल गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी मातम पसर गया है.