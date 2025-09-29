Delhi CM Rekha Gupta New House Puja: भाजपा की दिल्ली इकाई को मिलेगा नया भवन, हवन पूजन में शामिल हुईं सीएम रेखा गुप्ता, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

Photo : X

नई दिल्ली, 29 सितंबर : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा के नए दिल्ली मुख्यालय में हवन पूजन किया. इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद और प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सोमवार को इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कहा कि किसी भी संगठन के लिए उसके कार्यालय का बहुत बड़ा महत्व रहता है. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यालय, वह भी दिल्ली में, ऐतिहासिक है और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी है. उन्होंने कहा कि मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देती हूं कि यह कार्यालय बनकर तैयार हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से इसका उद्घाटन होगा. खुद को पार्टी की एक कार्यकर्ता बताते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे भी इस नए कार्यालय को लेकर खुशी है. उन्होंने कहा, "मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूं और मुझे खुशी है कि सभी कार्यकर्ता इस कार्यालय में अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं." यह भी पढ़ें : Karur Stampede: मृतकों की संख्या 41 हुई, राहुल गांधी ने सीएम एमके स्टालिन और टीवीके प्रमुख विजय से की बात

दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आईएएनएस से कहा कि भाजपा की दिल्ली इकाई के नए कार्यालय में अभी हवन पूजन किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी यहां आकर इसका उद्घाटन करेंगे. भाजपा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है. न सिर्फ कार्यकर्ताओं के विकास का, बल्कि जन सेवाओं के लिए प्रेरित करने का केंद्र कार्यालय को मानकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है. उन्होंने कहा कि सरकारी भवन से हटकर अब भाजपा की दिल्ली इकाई अपने खुद के भवन में आएगी. यह एक सार्थक भवन होगा, जहां दिल्ली की जनता की सेवा हो पाएगी. भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली में भाजपा इकाई को स्थायी पता मिला है. यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है और यह दिन तब आया है, जब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, सभी सात सांसद भाजपा के हैं और मेयर भी भाजपा से हैं.