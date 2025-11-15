Ranchi Road Accident: रांची में अनियंत्रित होकर डैम में गिरी कार, तीन पुलिसकर्मियों की मौत
Alwar student death in Russia

रांची, 15 नवंबर : रांची में शुक्रवार देर रात एक कार के अनियंत्रित होकर धुर्वा डैम में डूब जाने से तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने डैम में एक कार देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. कार को बाहर निकाला गया तो उससे शव बरामद हुए. मृतकों में जमशेदपुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के दो बॉडीगार्ड उपेंद्र कुमार सिंह और रॉबिन कुजूर शामिल हैं. तीसरा शव एक सरकारी चालक का है, जिसकी पहचान की प्रक्रिया जारी है. पुलिस ने घटनास्थल से दो हथियार भी बरामद किए हैं. कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है.

हादसा रात में कब हुआ, किसी को जानकारी नहीं है. अनुमान लगाया जा रहा है कि कार तेज गति में रही होगी, जो अनियंत्रित होकर सीधे डैम में गिर गई. कार पर सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह भी पढ़ें : Beed Road Accident: महाराष्ट्र के बीड जिले में भीषण सड़क हादसा, दो मजदूरों की मौत, तीन घायल

यह आशंका भी जताई जा रही है कि कार में एक चौथा व्यक्ति भी मौजूद हो सकता है. इस संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चला रही है. नगड़ी थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना कैसे हुई.

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से जांच की जा रही है. जांच टीम घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, कार की स्थिति और कॉल डिटेल्स आदि की मदद से पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है. पुलिस उच्चाधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं. फिलहाल, हादसे की वास्तविक वजह सामने आने तक सभी संभावनाओं पर जांच जारी है.