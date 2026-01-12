Rajasthan School Holiday Update: राजस्थान में शीतलहर का सितम, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गईं, कई जिलों में समय बदला गया

Rajasthan School Holiday Update: राजस्थान में जारी भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न जिला प्रशासनों ने स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ाने और समय में बदलाव करने के ताजा निर्देश जारी किए हैं.
मौसम विभाग का रेड और ऑरेंज अलर्ट
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के 11 जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह भीषण ठंड और घना कोहरा फिलहाल जारी रहेगा और 14-15 जनवरी के बाद ही इससे राहत मिलने की संभावना है. फतेहपुर और माउंट आबू जैसे क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे जा चुका है. यह भी पढ़े: Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड का ‘येलो अलर्ट’; घने कोहरे के साथ शीतलहर की चेतावनी, AQI ‘खराब’ श्रेणी में बरकरार
प्रमुख जिलों में छुट्टियों की स्थिति
प्रशासन ने छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए विशेष आदेश दिए हैं:
-
जयपुर: कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 12 और 13 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है. कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 14 जनवरी से सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संचालित होंगे.
-
सीकर: यहां कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 17 जनवरी तक छुट्टियों का विस्तार किया गया है। कक्षा 6 से 12 तक का समय सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा.
-
हनुमानगढ़: सोमवार को कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टी के बाद मंगलवार को लोहड़ी का अवकाश रहेगा। स्कूल अब 14 जनवरी को खुलेंगे.
-
अन्य जिले: नागौर, झालावाड़ और जालौर में भी कक्षा 5 तक के लिए 12 और 13 जनवरी को छुट्टियां घोषित की गई हैं। दौसा, झुंझुनूं और चूरू में कक्षा 8 तक के स्कूल सोमवार को बंद रहे।
स्कूलों के समय में बदलाव
बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए सुबह की कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूल खुलने के समय में देरी की गई है.
-
अजमेर और बीकानेर: सभी स्कूलों का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.
-
जोधपुर संभाग: संभाग के सभी स्कूलों के लिए सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक का समय लागू किया गया है.
-
जैसलमेर: यहां कक्षा 9 से 12 तक के लिए सुबह 10:00 बजे का समय तय किया गया है, जबकि कक्षा 8 तक 14 जनवरी तक अवकाश है.
अभिभावकों के लिए सुझाव
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भले ही छात्रों के लिए अवकाश है, लेकिन शिक्षकों और अन्य स्टाफ को निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थित रहना होगा। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाएं और जिला स्तर पर होने वाली आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में सर्दी-जुकाम और ठंड के लक्षणों के प्रति सचेत रहने की अपील की है।