Manali Heavy Rain: हिमाचल प्रदेश में बारिश ने मचाई तबाही, मनाली में कई घर गिरे, गाड़ियां बही, रेस्टोरेंट बह गया, लेकिन सामने की दीवार खड़ी रही; VIDEO

मनाली, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में जमकर बारिश हो रही है. इस बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है. कई गाडियां पानी में बहने और घरों के बहने की घटनाएं भी सामने आ रही है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. जहांपर मनाली (Manali) के एक रेस्टोरेंट (Restaurant) शेर-ए-पंजाब बह गया. लेकिन हैरान करनेवली बात ये है की रेस्टोरेंट की सामने की दीवार बिलकुल सही सलामत है, जबकि पीछे का पूरा रेस्टोरेंट नदी में बह गया. इस रेस्टोरेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें की मनाली में बारिश ने काफी तबाही मचाई हुई है.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
बारिश ने मनाली में मचाई तबाही
बिल्डिंग बह, गई बस सामने की दीवार बच गई.
- हिमाचल प्रदेश के मनाली में पानी के तेज बहाव में शेरे पंजाब रेस्टोरेंट की बिल्डिंग बही बस बच गया रेस्टोरेंट का गेट...#HimachalPradesh #Manali #himachalrains #SherEPunjab #LatestNews #Nedricknews pic.twitter.com/DTmGynQ6nw
— Nedrick News (@nedricknews) August 26, 2025
फेमस रेस्टोरेंट बारिश में हुआ बर्बाद
बता दें की मनाली (Manali) का शेर-ए-पंजाब फेमस रेस्टोरेंट है. बारिश ने ऐसी तबाही मचाई की इसका केवल सामने का भाग ही बाकी रहा गया.बाकी सब बारिश की भेंट चढ़ गया. इस बारिश के कई घरों और दुकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा. कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग (Landsliding) की घटनाएं भी सामने आई है.
बारिश ने मचाई तबाही
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)में भारी बारिश (Heavy Rain) ने तबाही मचा दी है. कई इलाकों में पानी भरने की घटनाएं सामने आई है. लैंडस्लाइडिंग की घटनाओं ने भी लोगों की और पर्यटकों (Tourists) की मुश्किलें बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट (Red Alert) घोषित किया है. इसके साथ कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) घोषित किया है.