VIDEO: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड वॉर रूम का किया दौरा, त्योहारी सीजन में यात्रियों की आवाजाही का लिया जायजा; कर्मचारियों को दी शुभकामनाएं

Ashwini Vaishnaw Visits War Room: देश भर में दिवाली की धूम मची हुई है. इस खास मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की आवाजाही का जायजा लिया. उन्होंने कर्मचारियों को 24x7 मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया और सभी को दीवाली की शुभकामनाएँ दीं.
मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रही है, जिसमें वे कर्मचारियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में उनके उत्साह और कर्मचारियों के प्रति सम्मान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है.
वीडियो एक्स पर वायरल
#WATCH | रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और त्योहारी सीज़न के दौरान यात्रियों की आवाजाही का जायजा लिया। उन्होंने कर्मचारियों का 24X7 काम करने के लिए मनोबल बढ़ाया और उन्हें #Diwali2025 की शुभकामनाएँ दीं।
दिवाली के अवसर पर उत्साह
दिवाली के इस खास मौके पर रेल मंत्री ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया ताकि वे यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें.