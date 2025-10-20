VIDEO: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड वॉर रूम का किया दौरा, त्योहारी सीजन में यात्रियों की आवाजाही का लिया जायजा; कर्मचारियों को दी शुभकामनाएं

(Photo Credits ANI)

Ashwini Vaishnaw Visits War Room: देश भर में दिवाली की धूम मची हुई है. इस खास मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की आवाजाही का जायजा लिया. उन्होंने कर्मचारियों को 24x7 मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया और सभी को दीवाली की शुभकामनाएँ दीं.

मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रही है, जिसमें वे कर्मचारियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में उनके उत्साह और कर्मचारियों के प्रति सम्मान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है. यह भी पढ़े: Stock Market Updates: दिवाली पर शेयर बाजार में रौनक! Sensex 400 अंक उछला, Nifty ने पार किया 25,800 का लेवल

वीडियो एक्स पर वायरल

दिवाली के अवसर पर उत्साह

दिवाली के इस खास मौके पर रेल मंत्री ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया ताकि वे यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें.