Fact Check: बाइक पर जा रहे युवक पर तलवार से हमले का वीडियो वेस्ट बंगाल का नहीं पंजाब का है, सांप्रदायिक दावे के साथ वायरल हो रहे इस पोस्ट की जाने सच्चाई

Fact Check: एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक बाइक सवार पर एक शख्स तलवार से हमला करता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के नाम से सांप्रदायिक एंगल से शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को मुस्लिम शख्स ने हिंदू युवक पर हमला किया, इस तरह से जताया जा रहा है. ये दावा किया गया है की मुस्लिम शख्स ने हिंदू पर हमला किया. लेकिन इस पोस्ट में जो दावा किया गया है, वह फेक है.ये वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये वीडियो पंजाब का है. पंजाब के खन्ना का है. यहांपर एक नशेडी शख्स ने अपने पड़ोसी वकील और उनके परिवार पर हमला कर दिया.

इस हमले में वकील घायल हो गए है और इस घटना में पुलिस ने मामला दर्ज भी किया है. ये भी पढ़े:Fact Check: उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारीयों का शराब पीते हुए वीडियो है काफी पुराना, अभी का बताकर हो रहा है वायरल, जाने इसकी सच्चाई

पंजाब का है वीडियो

पश्चिम बंगाल के नाम से पंजाब का वीडियो वायरल

वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @BHUPENDER_HRD नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और दावा किया गया है कि हिंदू पर हमला किया गया और ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है.

फेक निकला दावा

जिस दावे इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, वह वीडियो फेक है. किसी की भी वीडियो को शेयर करने से पहले एक बार उसकी सत्यता की अवश्य जांच कर ले. उसके बाद ही वीडियो को शेयर करें.