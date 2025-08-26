Pune News: पुणे में बड़ा हादसा टला, PMPML की चलती बस के ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा, ट्रैफिक पुलिस ने CPR देकर बचाई जान, लोगों ने की तारीफ: VIDEO

(Photo Credits Lokmat News)

Pune PMPML News: पुणे के लक्ष्मी रोड पर सोमवार शाम को एक बड़ा हादसा होने से बचा गया. गणेशोत्सव की भीड़ के बीच एक पीएमपीएल बस चालक को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई थी. लेकिन पुणे ट्रैफिक पुलिस के कॉन्स्टेबल्स की तत्परता और और सूझबूझ ने उसकी जान बचा ली. जानकारीके अनुसार यह घटना 25 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे बेलबाग चौक के पास हुई, जब पुणे स्टेशन से कुंभरे पार्क (कोथरूड डेपो) जा रही पीएमपीएल बस (क्रमांक MH-12-QG-2067) के चालक अनिल लक्ष्मण अंबुरे (41) को अचानक हार्ट अटैक आया और वह गाड़ी चलाते समय बेहोश हो गया. CPR देकर ड्राइवर की बचाई जान बस ड्राइवर को दिल का दौरान पड़ने के बाद वाहन में सवार यात्रियों के घबराए शोर और मदद के लिए चीख-पुकार मचने लगे. जिसे सुनकर, बेलबाग चौक पर ट्रैफिक नियमन की ड्यूटी पर तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल रोमेश ढावरे और महिला कॉन्स्टेबल अर्चना निमगिरे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति का आकलन किया और आसपास के लोगों की मदद से बेहोश चालक को बस से बाहर निकाला और फुटपाथ पर लिटाया. कॉन्स्टेबल ढावरे और अर्चना ने तुरंत सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) शुरू किया, जिससे कुछ ही क्षणों में चालक की सांसें वापस आ गईं. यह भी पढ़े: VIDEO: चलती ट्रेन में 70 साल के बुजुर्ग को पड़ा दिल का दौरा, TTE ने CPR देकर बचाई जान; बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन का मामला पुणे में बड़ा हादसा टला

रिक्शा से अस्पताल लेकर गए

चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए, पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना तत्परता दिखाई. फरासखाना वाहतूक विभाग के प्रभारी अधिकारी संदीप मधाले (सहायक पुलिस निरीक्षक) और संजय गायकवाड (पुलिस उपनिरीक्षक) के मार्गदर्शन में, स्थानीय रिक्शा चालक राजेश शंकर आरकल (निवासी मार्केटयार्ड, पुणे) की मदद से चालक को तुरंत रिक्शा में बैठाकर पुणा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। समय पर उपचार मिलने के कारण चालक की जान बच गई.

लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की तारीफ

पुलिस कॉन्स्टेबल रोमेश ढावरे और अर्चना निमगिरे की इस त्वरित और साहसी कदम की पूरे शहर में सराहना हो रही है. गणेशोत्सव के दौरान लक्ष्मी रोड पर भारी भीड़ के बावजूद, उनकी सजगता ने न केवल चालक की जान बचाई, बल्कि बस में सवार अन्य यात्रियों को भी किसी बड़े हादसे से सुरक्षित रखा।