Pune PMC Theft News: पुणे महानगरपालिका पर उठे सवाल, कमिश्नर के बंगले से करीब ₹25 लाख का सामान गायब, CCTV के बावजूद FIR नहीं; VIDEO

Pune PMC Theft News: पुणे के मॉडल कॉलोनी स्थित पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर (PMC) के सरकारी बंगले से लगभग ₹25 लाख मूल्य का सामान गायब होने का मामला सामने आया है. इस घटना ने नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्था और संपत्ति प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर (PMC) के सरकारी बंगले लाखों की चोरी का की बात जब लोगों तक लगी तो नवनियुक्त कमिश्नर नवल किशोर राम (Commissioner Naval Kishore Ram) ने मीडिया से बातचत में कहा, कि “मुझे नहीं पता कि मेरे आने से पहले बंगले में क्या सामान था. हम अपना बहुत सारा सामान खुद लाए हैं, इससे पहले राजेंद्र भोसले जी यहाँ रह रहे थे. अब हम जांच करेंगे कि असल में जिम्मेदार कौन है और उचित कार्रवाई की जाएगी.

Valuable items worth ₹20–25 lakh, including antique bronze lamps, AC units, and LED TVs, have reportedly gone missing from the Pune Municipal Commissioner’s bungalow. Shockingly, no complaint was filed, and the administration allegedly replaced the items quietly, raising serious… pic.twitter.com/GhjyjFX348

