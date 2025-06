Pune Bridge Incident: पुणे ब्रिज हादसे में 4 लोगों की मौत, 51 जख्मी; बचे हुए लोगों ने सुनाई आंखों देखी कैसे हुआ हादसा; Watch Videos

(Photo Credits ANI)

Pune Bridge Incident: महाराष्ट्र के पुणे जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया.तालेगांव के पास इंद्रायणी नदी पर बना 33 साल पुराना संकरा पुल अचानक भारी भीड़ के दबाव में ढह गया। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 51 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों के अब भी लापता होने की आशंका है. मौके पर पुलिस, NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इंद्रायणी नदी पर बना पुल अचानक कैसे टूट गया, हादसे में बचे कुछ लोगों ने आंखों देखी सुनाई कि कैसे एक पल में यह ब्रिज नीचे टूटकर गिर गया.

घायल लोगों नी सुनाई आंखों देखी कैसे हुआ हादसा

हादसे में नागपुर के रहने वाले एक घायल व्यक्ति संजय ने बताया कि पुल पर भारी भीड़ थी. दोनों तरफ से बाइक आ रही थीं, जिससे सड़क पूरी तरह जाम हो गई थी. लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए और तभी अचानक पुल ढह गया. जो लोग पुल के बीच में खड़े थे वे बह गए. हम नीचे पत्थरों पर गिरे और घायल हो गए. यह भी पढ़े: Heavy Rains In Pune: पुणे में भारी बारिश के चलते हादसा, अधरवाड़ी गांव में चट्टान खिसकने से दो जख्मी, एक की मौत

One of the injured in the incident says, "There was a huge crowd on the bridge. The road was jammed due to vehicles coming from both sides... The crowd gathered at one place and the bridge collapsed... People…

वहीं हादसे में घायल सुनील कुमार नाम के एक अन्य चश्मदी ने बताया कि "जब मैं पुल पर था तो मुझे लगा जैसे पुल हिल रहा है। मैंने अपनी बहन से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही पुल टूट गया.

Sunil Kumar, one of the injured in the incident, says, "While I was on the bridge, I felt it was moving, and by the time I could say this to my sister, the bridge fell. I have suffered a fracture. We are getting…

एक अन्य घायल बादल ने बताया कि हादसे के 15 मिनट के भीतर पुलिस और NDRF मौके पर पहुंच गई थी। मुझे पैर और पीठ में चोट लगी है। यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ही जगह पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे.

Badal, one of the injured in the incident, says," Within 15 minutes of the incident, Police and NDRF team came to the spot. I have suffered an injury in my leg and back. The incident happened because too many…

हादसे को लेकर प्रशासन ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी

ताजा जानकारी के अनुसार पुणे जिला प्रशासन ने पुल हादसे को लेकर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में रविवार को इंद्रायणी नदी पर बने 33 साल पुराने पुल के ढहने से चार लोगों की मौत और 51 के घायल होने की पुष्टि की गई है.

यह घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई, जब करीब 125 पर्यटक पुणे जिले की मावल तहसील के कुंडमाला में एकत्र हुए थे। इस घटना में चार मृतकों में से तीन की पहचान हो गई है जबकि एक की पहचान अभी नहीं हो पाई है. मृतकों के नाम चंद्रकांत साठले, रोहित माने, विहान माने हैं.