Himachal Pradesh: सिरमौर के प्रिंसिपल साहब ने English में की इतनी गलतियां की लोगों ने पकड़ लिया माथा, बैंक ने Cheque किया रिजेक्ट

सिरमौर, हिमाचल प्रदेश: पिछले दिनों छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की सरकारी स्कूल शिक्षक बोर्ड पर अंग्रेजी में नाम तक नहीं लिख पाएं थे. जिसके कारण सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हुआ था. अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पर एक स्कूल के प्रिंसिपल (Principal) ने चेक पर ऐसी इंग्लिश (English) लिखी की बैंक ने चेक रिजेक्ट कर दिया. सोशल मीडिया (Social Media) पर इस चेक की पिक्स वायरल हुई है और सोशल मीडिया पर लोग प्रिंसिपल की जमकर क्लास लगा रहे है. यहां पर प्रिंसिपल को बैंक से 7,616 रूपए निकालने थे, तो उन्होंने चेक पर अंग्रेजी में लिखा ,' Saven Thursday Six harendra sixty Rupees only, इन्होने Seven की और Thousand की और Hundred की तीनों ही स्पेल्लिंग गलत लिखी है.
जिसके कारण अब ये चेक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस पिक्स को सोशल मीडिया X पर @I_love_himachal नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Balrampur District School: ऐसे पढ़ेगा इंडिया! क्लास के टीचर इंग्लिश में Eleven और Eighteen तक नहीं लिख पाएं, छत्तीसगढ़ में एजुकेशन का हाल बेहाल; VIDEO
चेक में अंग्रेजी में गलतियां
₹7,616 ..…“ सेवन थर्सडे सिक्स हरेन्द्र सिक्सटी रूपीस ओनली ”
📍 सिरमौर के रोनहाट स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी ₹7,616 का चेक सुर्खियों में है।
▪️ रकम से ज़्यादा यह चेक अपने शब्दों की वजह से वायरल हो गया है pic.twitter.com/Uhmz7mojDy
क्या है पूरा मामला?
ये मामला सिरमौर (Sirmaur) जिले के रोनहाट की एक सीनियर माध्यमिक स्कूल का बताया जा रहा है. इस चेक के वायरल होने के अब स्कूल और प्रिंसिपल की जमकर आलोचना हो रही है. लोगों का कहना है की जब प्रिंसिपल की ही इस तरह से इंग्लिश है तो बच्चों का क्या पढ़ाया जाता है होगा. अगर प्रिंसिपल (Principal) ने ये स्पेलिंग की गलतियां नहीं की तो जब वे चेक पर सिग्नेचर कर रहे थे तो उन्होंने चेक क्यों नहीं किया. ये सवाल अब लोग उठा रहे है.
छत्तीसगढ़ से ऐसा ही मामला आया था सामने
बता दें की सरकारी स्कूलों की हालत काफी खराब है, कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाएं तो ज्यादातर स्कूलों में इसी तरह के शिक्षक दिखाई देंगे. पिछले दिनों छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बलरामपुर जिले (Balrampur District) की एक स्कूल का वीडियो सामने आया था. जिसमें एक शिक्षक बोर्ड पर अंग्रेजी में इलेवन, एटीन और नाईंनटीन लिख रहे थे, लेकिन इनकी सभी स्पेलिंग गलत थी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.