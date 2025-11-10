VIDEO: प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई! तस्कर के घर से 2 करोड़ रूपए कैश और गांजा जब्त, तस्करों की टूटी कमर

Pratapgarh police raided(Credit-@network_mmc)

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले (Pratapgarh District) में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. यह नेटवर्क जेल में बंद तस्कर राजेश मिश्रा अपने परिवार के जरिए चला रहा था. पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 2 करोड़ रूपए नकद, 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद की. जांच में सामने आया कि राजेश की पत्नी, बेटे, बेटी और रिश्तेदार सभी इस अवैध कारोबार में शामिल थे.मनिकपुर थाना क्षेत्र के मुनड्डीपुर गांव में स्थित राजेश मिश्रा के घर पर पुलिस ने शनिवार सुबह छापा मारा. एसपी दीपक भुकर और सीओ के नेतृत्व में चार टीमों ने लगभग 24 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया.

पुलिस को अलमारी, बक्सों, बर्तनों और बिस्तर के नीचे छिपाकर रखे नकदी के बंडल मिले. रकम इतनी अधिक थी कि गिनती के लिए चार नोट-काउंटिंग मशीनें बुलानी पड़ीं. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @network_mmc नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

गांजा तस्कर के घर से करोड़ों रूपए बरामद

जेल से चलता था नशे का नेटवर्क

एसपी (SP) दीपक भुकर के अनुसार, जेल में बंद राजेश मिश्रा अपने गैंग को बाहर से पत्नी रीना मिश्रा के जरिए नियंत्रित करता था. उसकी पत्नी ने उसके निर्देश पर आसपास के गांवों में ड्रग सप्लाई नेटवर्क फैला दिया था. इस केस में पुलिस ने रीना मिश्रा, बेटा विनायक मिश्रा, बेटी आर्या मिश्रा, भतीजा अमित मिश्रा और सहयोगी अजीत मिश्रा को गिरफ्तार किया है.छापेमारी के दौरान रीना मिश्रा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन टीम ने दरवाजा तोड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने पूरे परिवार को मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि सभी लोग नशा तस्करी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

गिरफ्तार सभी आरोपियों पर एनडीपीएस (NDPS) एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने गिरोह की लगभग 3.06 करोड़ रूपए मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.एसपी भुकर ने बताया कि यह कार्रवाई जिले में सक्रिय ड्रग तस्करी गिरोहों के लिए एक सख्त संदेश है. पुलिस अब ऐसे नेटवर्क पर लगातार नज़र रखेगी और किसी भी कीमत पर नशे के कारोबार को पनपने नहीं देगी.