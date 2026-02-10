Karnataka Congress Crisis: कर्नाटक कांग्रेस में 'पावर गेम' तेज, डीके शिवकुमार का बड़ा बयान, कहा- 'मुझे और सिद्धारमैया को पता है कि हमारे बीच क्या बात हुई'

डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया (Photo Credits: File Image)

Karnataka Congress Crisis: कर्नाटक (Karnataka) की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के भीतर 'नेतृत्व संघर्ष' (Power Struggle) एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है. उप-मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार (D.K. Shivakumar) ने मंगलवार को कड़े शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) और उनके बीच पार्टी आलाकमान की मौजूदगी में जो चर्चा हुई थी, उसे लेकर कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'हम उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे बीच तय हुआ था.' शिवकुमार के इस बयान ने राज्य की राजनीति में उन अटकलों को फिर से हवा दे दी है, जिनमें सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन (CM पद के बंटवारे) की बात कही जा रही थी.

यतींद्र सिद्धारमैया के बयान पर पलटवार

शिवकुमार का यह रुख मुख्यमंत्री के बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया के हालिया बयान के बाद आया है. यतींद्र ने दावा किया था कि उनके पिता सिद्धारमैया अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और आलाकमान ने नेतृत्व बदलने की मांग को खारिज कर दिया है.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा, 'दूसरे लोगों को भ्रम हो सकता है, लेकिन हमें कोई भ्रम नहीं है. मुख्यमंत्री और मुझे पता है कि हमने क्या बात की है.' उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धारमैया के बेटे का बयान पार्टी के हितों को नुकसान पहुँचा रहा है.

आलाकमान की चुप्पी और बढ़ता तनाव

शिवकुमार ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे अनावश्यक बयानबाजी से बचें. उन्होंने एआईसीसी (AICC) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस निर्देश का हवाला दिया जिसमें सभी नेताओं को चुप रहने और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देने को कहा गया था.

शिवकुमार ने कहा, 'जो नेता मेरे पक्ष या विपक्ष में बयान दे रहे हैं, वे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मुख्यमंत्री और मैंने कोई गुप्त चर्चा नहीं की है; हमने पार्टी आलाकमान के साथ मिलकर निर्णय लिया है और हम उसी समझ के साथ काम कर रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या यतींद्र को नोटिस दिया जाएगा, तो उन्होंने संक्षिप्त में कहा, "यह आलाकमान तय करेगा.'

दिल्ली दौरे से बढ़ीं अटकलें

कर्नाटक बजट की तैयारियों के बीच डीके शिवकुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है. मंगलवार को दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने बताया कि वे एआईसीसी की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, जो आगामी विभिन्न राज्यों के चुनावों से संबंधित है. हालांकि, माना जा रहा है कि वे दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के साथ कर्नाटक के नेतृत्व मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं.

शिवकुमार के समर्थकों द्वारा 'अच्छी खबर' मिलने के दावों पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मेरे लिए हर दिन अच्छी खबर है. लोगों की समस्याओं को हल करना ही मुझे खुशी देता है.'