Vijay’s Fan Attempts Suicide: तमिलनाडु में वोटों की गिनती जारी, अभिनेता विजय की हार की अफवाह से आहत समर्थक ने की आत्महत्या की कोशिश

Vijay

Vijay’s Fan Attempts Suicide: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के शुरुआती घंटों में एक दुखद घटना सामने आई है. कृष्णगिरि जिले में अभिनेता से नेता बने विजय के एक कट्टर समर्थक ने सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी 'तमिझागा वेत्री कड़गम' (TVK) की हार की अफवाहें सुनकर आत्महत्या का प्रयास किया. यह घटना सोमवार, 4 मई को हुई, जिसने चुनाव के बीच सुरक्षा और अफवाहों पर नियंत्रण को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

हार की अफवाहों से आहत होकर उठाया कदम

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय के. महेंद्रन विजय के बेहद प्रशंसक हैं और उनकी नई पार्टी TVK के समर्पित कार्यकर्ता भी हैं. सोमवार सुबह जब मतगणना शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर विजय की सीट और पार्टी की हार को लेकर असत्यापित खबरें फैलने लगीं, तो महेंद्रन ने गहरे तनाव में आकर अपना गला रेत लिया. यह भी पढ़े: Tamil Nadu Election Results 2026: तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK को 100 सीटों पर बढ़त, अभिनेता के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई; देखें VIDEO

आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुँचाया. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने अभी तक उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक बुलेटिन जारी नहीं किया है. प्रशासन का मानना है कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैली गलत जानकारियों ने महेंद्रन को इस चरम कदम के लिए उकसाया.

शुरुआती रुझान अफवाहों के विपरीत

दिलचस्प बात यह है कि जिस हार की अफवाह से आहत होकर महेंद्रन ने यह कदम उठाया, चुनाव के शुरुआती आंकड़े उसके ठीक विपरीत हैं. मतगणना केंद्रों से मिल रहे शुरुआती रुझानों के अनुसार, विजय की पार्टी 'तमिझागा वेत्री कड़गम' (TVK) अपने पहले ही चुनावी मुकाबले में काफी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही है.

पार्टी ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है, जो सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को गलत साबित कर रही है जिनमें पार्टी के पूरी तरह से विफल होने की बात कही जा रही थी.

जश्न और हताशा का संगम

जहां एक तरफ महेंद्रन की इस घटना ने सबको चौंका दिया, वहीं विजय के घर पर उत्सव जैसा माहौल देखा गया. प्रसिद्ध ज्योतिषी राधन पंडित, जिन्होंने विजय के सफल राजनीतिक भविष्य की भविष्यवाणी की थी, अभिनेता के आवास पर फूलों के गुलदस्ते और शॉल लेकर बधाई देने पहुंचे. इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे समर्थकों के बीच फिर से उत्साह भर गया है.

प्रशासन की अपील: अफवाहों से बचें

चुनाव अधिकारियों और स्थानीय पुलिस ने जनता से धैर्य बनाए रखने और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही विश्वास करने की अपील की है. विशेषज्ञों का कहना है कि तमिलनाडु में सिनेमा सितारों और राजनीति का गहरा रिश्ता रहा है, जहां प्रशंसकों की भावनाएं अक्सर बहुत संवेदनशील होती हैं. मतदान और आधिकारिक परिणामों के बीच का समय अक्सर अटकलों का होता है, जो कभी-कभी ऐसी दुखद घटनाओं का कारण बन जाता है.

मतगणना जारी है और उम्मीद है कि शाम तक सभी 234 सीटों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि और अधिक गलत सूचनाएं न फैलें.