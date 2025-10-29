Muzaffarpur: 'अगर आप पीएम मोदी से वोट के लिए मंच पर नाचने के लिए कहेंगे तो वे ये भी करेंगे.. बिहार के मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने साधा निशाना: VIDEO

Rahul Gandhi targeted PM Modi (Credit-@PTI_News)

Bihar Election 2025: बिहार (Bihar) में विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी से लेकर जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी समेत सभी पार्टियों ने कमर कस ली है.पीएम से लेकर गृहमंत्री तक अलग जिलों में रैली कर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साध रहे है. अब मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) में राहुल गांधी ने पीएम मोदी (PM Modi) पर जमकर हमला बोला है. राहुल गांधी ने मंच से कहा की ,' उन्हें केवल आपका वोट चाहिए. अगर आप उन्हें कहेंगे की ,'आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए, तो वे कर देंगे. इसके बाद राहुल ने कहा की, जो भी करवाना है करवा लो, अगर आप कहेंगे की ,' आपको हम वोट देंगे, आप आकर नाचो, तो वे नाच भी देंगे. उन्होंने कहा की ,' जो भी करवाना है करवा लो, चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव के बाद पीएम मोदी नहीं दिखाई देंगे.

इसके बाद पीएम मोदी अंबानी की शादी में दिखाई देंगे. सूट, बूट वालों के साथ दिखाई देंगे. किसान और मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @PTI_News नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bihar Assembly Elections 2025: महागठबंधन का घोषणा पत्र 20 साल में हुए धोखे को सुधारने का रास्ता; पवन खेड़ा

राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना

VIDEO | Bihar Assembly Elections: "If you request PM Modi to dance for votes, he will do it; make him do anything you want now because he won't be seen after election," says Lok Sabha LoP Rahul Gandhi at Muzaffarpur poll rally.#BiharElectionsWithPTI (Full video available on PTI… pic.twitter.com/LMaqWT9Yig — Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2025

यमुना को लेकर भी बरसे राहुल

इस दौरान उन्होंने यमुना नदी (Yamuna River) को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा की ,' उन्होंने कहा की कुछ दिन पहले मैंने टीवी पर देखा था ,' एक तरफ यमुना नदी, उसमें गंदा पानी, उसको कोई पी ले, या उसमें घुस जाएं तो बीमारी हो जाएं और दूसरी तरफ पीएम मोदी के लिए तालाब बनाया गया. उन्होंने कहा की दूर दूर से पानी लाया गया. उन्होंने कहा की ,' अगर मोदी जी को छठ पूजा का ड्रामा करना है,पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरे आ जाएंगे. इसी तालाब के पास में हिंदुस्तान की सच्चाई. उन्होंने कहा की ,' एक तरफ अडानी, अंबानी का हिन्दुस्तान और नरेंद्र मोदी का ड्रामा और दूसरी हिंदुस्तान की सच्चाई, बीमारी गंदा पानी. उन्होंने कहा की नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए साफ़ पानी आएगा और मोदीजी ड्रामा करेंगे.

नीतीश कुमार पर भी बोला हमला

इस दौरान उन्होंने कहा की ,' बिहार (Bihar) में 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे है.अपने आपको अति पिछड़ा कहते है.लेकिन पिछले 20 साल में उन्होंने शिक्षा के लिए रोजगार के लिए, स्वास्थ के लिए क्या किया? उन्होंने कहा की ,' क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते है, जहांपर अडानी को एक दो रूपए में जमीन दी जाएं और आपको रोजगार न मिले.