VIDEO: राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पोती को जन्मदिन पर दिया प्यारा सा पप्पी गिफ्ट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Credit-(Instagram)

Rahul Gandhi Video: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कुत्तों से काफी ज्यादा प्यार है.हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress president Mallikarjun Kharge) की पोती को एक इंडि पप्पी गिफ्ट किया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान खड़गे के परिवार के सभी लोग मौजूद थे. खड़गे की पोती को पप्पी के गिफ्ट करने के बाद बच्ची काफी ज्यादा खुश हो गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो में देख सकते है की एक बड़े से बॉक्स में राहुल इसको लेकर जाते है और इसके बाद पप्पी को बाहर निकालते है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: राहुल गांधी ने शुरू किया व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट, गरीबों और मजदूरों के लिए उठाएंगे न्याय की आवाज; युवाओं से की जुड़ने की अपील

राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की पोती को दिया पप्पी गिफ्ट

View this post on Instagram A post shared by Bharat Jodo (@bharatjodo)

सरप्राइज गिफ्ट ने जीता दिल

कांग्रेस (Congress) के ऑफिशियल इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट पर शेयर किए गए वायरल वीडियो में राहुल गांधी को एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेकर खड़गे परिवार के घर जाते हुए देखा जा सकता है. बॉक्स खोलने पर अंदर से एक छोटा क्रेट निकलता है, जिसमें प्यारा-सा पप्पी था. जैसे ही राहुल गांधी ने उसे बाहर निकाला, खड़गे की पोती और परिवार के चेहरे खुशी से खिल उठे. पप्पी बच्चों के साथ खेलने लगता है, वहीं राहुल गांधी उसे गोद में लेकर दुलारते भी दिखे.

कांग्रेस का मैसेज और लोगों ने किए कमेंट

कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा – 'Great love comes in small packages. A birthday gift to remember for Kharge Ji’s granddaughter.इस वीडियो कुछ ही घंटों में लगभग 20 लाख व्यूज पार कर गया. कई यूज़र्स ने राहुल गांधी की इस पहल की सराहना की. एक यूज़र ने लिखा 'इतने कामों के बीच वो समय कैसे निकाल लेते हैं? बिल्कुल केयरिंग पर्सनैलिटी! तो वहीं एक अन्य यूज़र ने कहा ,'उनके छोटे-छोटे प्यारे गेस्चर बहुत दिल जीत लेते हैं.