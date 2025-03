PM Modi Maharashtra & Chhattisgarh Visit: 30 मार्च को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी, ₹33,700 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास; जानें पूरा शेड्यूल

PM Modi Maharashtra & Chhattisgarh Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9 बजे नागपुर पहुंचेंगे और सबसे पहले स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे. इसके बाद वे दीक्षाभूमि जाएंगे और डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे. यह अस्पताल 250 बेड, 14 ओपीडी और 14 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ अत्याधुनिक नेत्र देखभाल सुविधाएं प्रदान करेगा.

प्रधानमंत्री नागपुर स्थित सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड के आयुध परीक्षण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे. यहां 1250 मीटर लंबे एयरस्ट्रिप और ड्रोन परीक्षण केंद्र का लोकार्पण किया जाएगा.

ये भी पढें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से की बात, कहा- मुश्किल वक्त में भारत साथ खड़ा है

I will be in Maharashtra and Chhattisgarh tomorrow, 30th March to attend various programmes. Upon landing in Nagpur, I will go to Smruti Mandir and thereafter to Deekshabhoomi. After that, will lay the foundation stone for Madhav Netralaya Premium Centre at Nagpur. I will also…

— Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2025