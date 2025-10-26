VIDEO: बाहुबली अनंत सिंह के कार्यक्रम में हादसा, चुनाव प्रचार के दौरान भरभराकर गिरा मंच, मोकामा का वीडियो आया सामने

JDU candidate Anant Singh's stage collapses (Credit-X,@ambrish_singh88)

Bihar News: बिहार (Bihar) में चुनावी माहौल चल रहा है. ऐसे में मोकामा (Mokama) से जेडीयू (JDU) के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह प्रचार सभा में पहुंचे थे और इसी दौरान एक हादसा हो गया. मंच भरभराकर गिर गया.शनिवार को रामपुर दुमरा गांव में आयोजित सभा में उनका मंच अचानक गिर गया.मंच टूटने की इस घटना ने वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मचा दी.स्थानीय समर्थकों ने अनंत सिंह के लिए एक छोटा मंच तैयार किया था. जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, भीड़ से 'जेडीयू जिंदाबाद' 'नीतीश कुमार जिंदाबाद' और 'अनंत बाबू जिंदाबाद' के नारे गूंजने लगे. इसी दौरान मंच अचानक भरभराकर गिर पड़ा.

मंच के टूटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और अनंत सिंह समेत सभी को समर्थकों ने बाहर निकाला. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ambrish_singh88 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मंच टूटते ही कुछ पल के लिए अफरा-तफरी मच गई, लेकिन समर्थकों ने तुरंत स्थिति संभाली. उन्होंने अनंत सिंह और अन्य नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाला.गनीमत से कोई गंभीर घायल नहीं हुआ.घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कौन है अनंत सिंह

जेडीयू (JDU) नेता अनंत सिंह इस बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं. उनका मुकाबला राजद की वीणा देवी और जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पियूष से होने जा रहा है.

मोकामा क्षेत्र पिछले दो दशकों से अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है. 2005 से लेकर 2022 तक उन्होंने लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया. 2020 में उन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और जेडीयू के उम्मीदवार को बड़ी बढ़त से हराया था. हालांकि 2022 में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव जीतकर सीट अपने परिवार के पास बरकरार रखी थी.अब अनंत सिंह ने दोबारा जेडीयू का दामन थाम लिया है और एक बार फिर मोकामा से किस्मत आजमा रहे हैं. उनके मंच टूटने की घटना ने चुनावी माहौल में हलचल पैदा कर दी है.