Hyderabad University Land Dispute: हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, जानें क्यों सरकार के खिलाफ गूंजे नारे?; VIDEO

University of Hyderabad Students Protest: हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कांचा गाचीबोवली में तेलंगाना सरकार की 400 एकड़ भूमि की विकास परियोजना के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस भूमि पर ‘आईटी पार्क’ सहित अन्य परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है. छात्रों ने इस मुद्दे पर विधानसभा में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा दिए गए हालिया बयानों की भी निंदा की. हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के आह्वान पर शनिवार को छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में मार्च निकाला और तेलंगाना सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश की. इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

छात्रों ने मांग की है कि सरकार इस भूमि की नीलामी की प्रस्तावित योजना को तुरंत रोके और इसे विश्वविद्यालय के नाम पर पंजीकृत करे.

Several University of Hyderabad students have been detained while protesting against the forest area being cleared by govt JCBs in Gachibowli.

Looks like the govt is going ahead with its plan. #gachibowli #Hyderabad pic.twitter.com/FUPzCgZNAG

