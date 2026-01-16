Maharashtra Civic Elections Result 2026 LIVE: BMC समेत 29 महानगरपालिकाओं के 'महा-मुकाबले' का फैसला आज, वोटों की गिनती को लेकर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम; VIDEO

(Photo Credits File)

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज यानी 16 जनवरी 2026 का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। राज्य की 29 महानगरपालिकाओं, जिनमें देश की सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी (BMC) भी शामिल है. मतदान के बाद आज यानी 16 जनवरी को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे. कल (15 जनवरी) हुए मतदान के बाद आज सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती होने जा रही . यह चुनाव उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दोनों के लिए 'अस्तित्व की लड़ाई' माना जा रहा है. हलांकि बीएमसी सहित महानगर्पालिकाओं के चुनाव परिणाम प्रदेश के सीएमदेवेंद्र फडणवीस के लिए भी किसी सत्ता की लड़ाई से कम नहीं मानी जा रही है.

चुनावी आंकड़े: 2,869 सीटें और 15 हजार से अधिक उम्मीदवार

इस बार का चुनावी मुकाबला काफी विशाल है. राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 29 महानगरपालिकाओं के चुनावी मैदान में कुल 15,931 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. यह भी पढ़े: BMC Election Result 2026 LIVE: मुंबई की सत्ता पर किसका कब्जा? पल-पल के नतीजे यहां देखें

सुरक्षा के कड़े इंतेजाम

#WATCH | Mumbai | Visuals from outside the counting station in Dadar-Naigaon area for #BMCElections. Vote counting will begin at 10 am across 23 counting centres. pic.twitter.com/Eb4WDvqCef — ANI (@ANI) January 16, 2026

कुल सीटें: 2,869

कुल मतदाता: लगभग 3.48 करोड़

प्रमुख निगम: मुंबई (BMC), पुणे (PMC), ठाणे (TMC), नागपुर (NMC), और नासिक (NMC)

अकेले मुंबई (BMC) में 227 सीटों के लिए लगभग 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं. वहीं पुणे में 165 सीटों के लिए 1,166 उम्मीदवार और ठाणे में 131 सीटों के लिए 656 प्रत्याशी अपनी किस्मत का फैसला देख रहे हैं.

सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम

मतगणना के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने राज्य भर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया है. मुंबई में ही 25,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है. 23 प्रमुख मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. जीत के बाद निकलने वाले विजय जुलूसों के लिए भी पुलिस ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं.

राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर

यह चुनाव उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना में फूट के बाद यह उनके 'असली शिवसेना' होने के दावे की सबसे बड़ी परीक्षा है. दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी की सत्ता बचाना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अनिवार्य है. पुणे और पिंपरी-चिंचवड में शरद पवार और अजीत पवार के बीच की जंग भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

प्रमुख महानगरपालिकाओं का विवरण:

महानगरपालिका कुल सीटें उम्मीदवारों की संख्या मुंबई (BMC) 227 ~1,700 पुणे (PMC) 165 1,166 ठाणे (TMC) 131 656 नागपुर (NMC) 151 993 कल्याण-डोंबिवली (KDMC) 122 489

बैकग्राउंड: 4 साल का लंबा इंतजार

महाराष्ट्र की इन महानगरपालिकाओं का कार्यकाल 2022 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन कानूनी विवादों और वार्डों के पुनर्गठन (Delimitation) के कारण चुनाव टलते रहे. करीब चार साल तक ये निकाय प्रशासकों के अधीन थे. आज आने वाले नतीजे न केवल शहरों का नया 'ठाणेदार' चुनेंगे, बल्कि आने वाले समय में राज्य के राजनीतिक गठबंधन (महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी) की मजबूती का भी संकेत देंगे.