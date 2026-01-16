BMC Election Result 2026 LIVE Update: देश की सबसे अमीर नगर निकाय मानी जाने वाली बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं. इस चुनाव को मुंबई की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि बीएमसी न सिर्फ देश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, बल्कि इसका सालाना बजट कई राज्यों से भी अधिक है. ऐसे में जीत-हार का असर सीधे महाराष्ट्र की सियासत पर पड़ना तय माना जा रहा है. वोटों की गिनती 23 मतगणना केंद्रों पर सुबह 10 बजे शुरू हो गई हैं. BMC Election Result 2026 Live Streaming: मुंबई पर लाइव देखें बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे, यहां मिलेगी हर पल की सबसे तेज अपडेट

कड़ी टक्कर, कौन मारेगा बाज़ी?

इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, वहीं कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी समीकरण बिगाड़े. शहरी मुद्दों जैसे सड़क, पानी, सफाई, ट्रैफिक और भ्रष्टाचार चुनाव का मुख्य केंद्र रहे.