BMC Election Result 2026 LIVE Update: देश की सबसे अमीर नगर निकाय मानी जाने वाली बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं. इस चुनाव को मुंबई की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि बीएमसी न सिर्फ देश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, बल्कि इसका सालाना बजट कई राज्यों से भी अधिक है. ऐसे में जीत-हार का असर सीधे महाराष्ट्र की सियासत पर पड़ना तय माना जा रहा है. वोटों की गिनती 23 मतगणना केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शुरू हो गया हैं. शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि महायुति में उछाल आया है, ठाकरे बंधु पिछड़ गए हैं. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. यह वर्ली मतगणना केंद्र के दृश्य हैं.
#WATCH | Mumbai | Counting for the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) polls begins. Visuals from Worli counting centre. pic.twitter.com/3K40dpp6iH— ANI (@ANI) January 16, 2026
BMC elections: Early leads show Mahayuti surge, Thackeray brothers lag behind
Read @ANI Story | https://t.co/bKsbwNj8rz#BMCElections2026 #Mahayuti #ThackerayBrothers pic.twitter.com/NRgDZUPqV1— ANI Digital (@ani_digital) January 16, 2026
#WATCH | Mumbai | The vote counting for the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections has started.
Visuals from a counting centre in Worli. pic.twitter.com/HK1xpNfoKh— ANI (@ANI) January 16, 2026
#WATCH | Mumbai | Visuals from outside the counting station at BMC School in Sion Koliwada for #BMCElections. Vote counting will begin at 10 am across 23 counting centres. pic.twitter.com/DKSG0CnWlO— ANI (@ANI) January 16, 2026
BMC Election Result 2026 Live Streaming: मुंबई पर लाइव देखें बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे, यहां मिलेगी हर पल की सबसे तेज अपडेट
कड़ी टक्कर, कौन मारेगा बाज़ी?
इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, वहीं कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी समीकरण बिगाड़े. शहरी मुद्दों जैसे सड़क, पानी, सफाई, ट्रैफिक और भ्रष्टाचार चुनाव का मुख्य केंद्र रहे.
— ANI (@ANI) January 16, 2026