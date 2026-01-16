BMC Election Result 2026 Live Streaming: मुंबई पर लाइव देखें बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे, यहां मिलेगी हर पल की सबसे तेज अपडेट

बीएमसी चुनाव 2026 (File Photo)

BMC Election Result 2026 Live Streaming: देश की सबसे अमीर नगर निकाय मानी जाने वाली बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं. इस चुनाव को मुंबई की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि बीएमसी न सिर्फ देश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, बल्कि इसका सालाना बजट कई राज्यों से भी अधिक है. ऐसे में जीत-हार का असर सीधे महाराष्ट्र की सियासत पर पड़ना तय माना जा रहा है. BMC Election Result 2026 Live Streaming: ABP माझा पर लाइव देखें बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे, यहां मिलेगी हर पल की सबसे तेज अपडेट

कड़ी टक्कर, कौन मारेगा बाज़ी?

इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, वहीं कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी समीकरण बिगाड़े. शहरी मुद्दों जैसे सड़क, पानी, सफाई, ट्रैफिक और भ्रष्टाचार चुनाव का मुख्य केंद्र रहे.

मतगणना पर कड़ी नजर

सुबह से मतगणना प्रक्रिया शुरू

हर राउंड के बाद रुझान सामने आएंगे

बहुमत का आंकड़ा पार करने वाली पार्टी/गठबंधन की तस्वीर साफ होगी

क्यों अहम हैं BMC नतीजे?

मुंबई की प्रशासनिक कमान किसके हाथ में जाएगी

आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का संकेत

शहरी मतदाताओं का मिज़ाज साफ होगा

नतीजों से यह तय होगा कि मुंबई की सत्ता किसके हाथ में जाएगी और क्या शहर की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा या नहीं.

एक क्लिक पर देखें बीएमसी चुनाव के नतीजे (BMC Election Result Live Streaming)