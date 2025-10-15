Bihar Election 2025: जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर का ऐलान, नहीं लड़ेंगे चुनाव, संगठन को मजबूत करने पर रहेगा फोकस

(Photo Credits Twitter)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है. इस बार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की पार्टी जन सुराज भी मैदान में उतर चुकी है. लेकिन पार्टी के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर (PK) ने साफ कर दिया है कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे.

संगठन के लिए काम करूंगा

प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा, “अगर मैं चुनाव लड़ता, तो पूरा ध्यान चुनावी गतिविधियों में चला जाता. लेकिन हमारा मकसद एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा करना है, और इसके लिए मैं संगठन निर्माण पर ध्यान दूंगा” यह भी पढ़े: Jan Suraaj Candidates List: बिहार चुनाव को लेकर PK की पार्टी जन सुराज ने जारी की 66 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, यहां देखें पूरी लिस्ट

राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे

पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि PK, तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनके इस ऐलान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वह किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे. अब राघोपुर सीट से जन सुराज ने चंचल सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है.

PK ने 117 सीटों के लिए जारी किया लिस्ट

जन सुराज ने अब तक कुल 66 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. पहले चरण में पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी. जिसके बाद दोसोरी 66 लोगों की सूचित जारी की.

प्रशांत किशोर को लेकर युवाओं में खासा उत्साह

प्रशांत किशोर को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. एक युवा ने बातचीत के दौरान कहा, “PK इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर बात करते हैं जातिवाद पर नहीं.

लेकिन इस बीच, किसी ने पीछे से टिप्पणी की “जाति है तो जातिवाद करेगा… नहीं है तो क्या करेगा?” यह बयान इस बात को उजागर करता है कि जातिगत मानसिकता आज भी राजनीति में कितनी गहराई से जमी हुई है, और यही सोच देश की तरक्की में बाधक बनती रही है.