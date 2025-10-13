Jan Suraaj Candidates List: बिहार चुनाव को लेकर PK की पार्टी जन सुराज ने जारी की 66 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, यहां देखें पूरी लिस्ट

(Photo : X)

Jan Suraaj Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. निर्वाचन आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद, प्रशांत किशोर (PK) की पार्टी जन सुराज ने सोमवार को 66 नए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है. इससे पहले पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी.

इस बार की सूची में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है. प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 31 उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग से हैं, जो किसी भी दल की तुलना में सबसे बड़ी संख्या है. यह भी पढ़े: प्रशांत किशोर के चुनावी दांव से NDA और महागठबंधन दोनों की नींद उड़ी, 51 उम्मीदवारों की लिस्ट ने मचाई हलचल

PK ने जारी की 66 उम्मीदवारों की दूसरी सूची

Jan Suraaj releases another list of 65 candidates for the upcoming Bihar elections 2025. pic.twitter.com/ccpS2gj2Zr — ANI (@ANI) October 13, 2025

भागलपुर से अभयकांत झा को टिकट

प्रशांत किशोर ने भागलपुर से अभयकांत झा को टिकट देते हुए उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि अभयकांत झा ने 75 साल की उम्र में पहली बार राजनीति में कदम रखा है और वे दंगा पीड़ित मुस्लिम समुदाय के लिए नि:शुल्क कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं.

जन सुराज सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव

जन सुराज ने साफ किया है कि वह 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी दो सूचियों के बाद अब तक कुल 117 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है.

दो चरण में मतदान

बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। पहले चरण में 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। सभी चरणों की वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी.