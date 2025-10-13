Jan Suraaj Candidates List: बिहार चुनाव को लेकर PK की पार्टी जन सुराज ने जारी की 66 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, यहां देखें पूरी लिस्ट
(Photo : X)

Jan Suraaj Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. निर्वाचन आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद, प्रशांत किशोर (PK) की पार्टी जन सुराज ने सोमवार को 66 नए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है. इससे पहले पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी.

इस बार की सूची में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है. प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 31 उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग से हैं, जो किसी भी दल की तुलना में सबसे बड़ी संख्या है. यह भी पढ़े: प्रशांत किशोर के चुनावी दांव से NDA और महागठबंधन दोनों की नींद उड़ी, 51 उम्मीदवारों की लिस्ट ने मचाई हलचल

PK ने जारी की 66 उम्मीदवारों की दूसरी सूची

भागलपुर से अभयकांत झा को टिकट

प्रशांत किशोर ने भागलपुर से अभयकांत झा को टिकट देते हुए उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि अभयकांत झा ने 75 साल की उम्र में पहली बार राजनीति में कदम रखा है और वे दंगा पीड़ित मुस्लिम समुदाय के लिए नि:शुल्क कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं.

जन सुराज सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव

जन सुराज ने साफ किया है कि वह 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी दो सूचियों के बाद अब तक कुल 117 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है.

दो चरण में मतदान

बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। पहले चरण में 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। सभी चरणों की वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी.