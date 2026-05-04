Baramati Bypoll Result 2026: बारामती उपचुनाव परिणाम में शुरुआती रुझानों में सुनेत्रा पवार को बड़ी बढ़त, करीब 6,500 से अधिक मतों से आगे

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Baramati Bypoll Result 2026: महाराष्ट्र की हाई-प्रोफाइल बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं. सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के शुरुआती रुझानों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की उम्मीदवार और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर निर्णायक बढ़त बना ली है. ताजा जानकारी के अनुसार, सुनेत्रा पवार पहले दौर की गिनती के बाद लगभग 6,500 से अधिक मतों से आगे चल रही हैं.

सहानुभूति की लहर और पारिवारिक गढ़

बारामती सीट पर यह उपचुनाव पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के दुखद निधन के कारण अनिवार्य हुआ था. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनेत्रा पवार को न केवल पवार परिवार के पारंपरिक गढ़ का लाभ मिल रहा है, बल्कि क्षेत्र में अजीत पवार के प्रति सहानुभूति की लहर भी उनके पक्ष में काम कर रही है. विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) ने इस सीट पर उनके खिलाफ कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया था, जिससे उनकी जीत की राह काफी आसान नजर आ रही है. यह भी पढ़े: Assembly By Election Results 2026: गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा समेत 7 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर

संवैधानिक अनिवार्यता और राजनीतिक कद

सुनेत्रा पवार वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं. उनके लिए यह चुनाव जीतना संवैधानिक रूप से आवश्यक है, क्योंकि पद की शपथ लेने के छह महीने के भीतर उन्हें राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है. बारामती के रुझान बताते हैं कि वह अपनी पहली चुनावी परीक्षा में सफल होती दिख रही हैं.

मतगणना के बीच बारामती का माहौल

मतगणना केंद्रों के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है. शुरुआती रुझानों में बड़ी बढ़त मिलते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है. दूसरी ओर, विपक्षी दलों के उम्मीदवार रुझानों में काफी पीछे चल रहे हैं. बारामती के साथ-साथ महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भी उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

सुरक्षा के कड़े प्रबंध

प्रशासन ने मतगणना की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बारामती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू की गई है. दोपहर तक आधिकारिक रूप से अंतिम नतीजों की घोषणा होने की उम्मीद है.