Assam Election Results 2026: असम में BJP की धमाकेदार जीत, जोरहाट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई 23 हजार वोटों से हारे

Gaurav Gogoi

Assam Election Results 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों ने राज्य की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) गठबंधन ने राज्य की 126 सीटों में से बहुमत के जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है. ताजा रुझानों और परिणामों के अनुसार, भाजपा गठबंधन 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिससे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का लगातार दूसरी बार सत्ता में आना लगभग तय हो गया है.

जोरहाट में बड़ा उलटफेर: गौरव गोगोई की हार

इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला परिणाम जोरहाट विधानसभा सीट से आया है. असम कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में उपनेता रहे गौरव गोगोई को भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने करीब 23,000 वोटों के अंतर से हरा दिया है. गौरव गोगोई पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वह अपने गृह क्षेत्र में मतदाताओं को रिझाने में विफल रहे. यह भी पढ़े: Tamil Nadu Election Results 2026: अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी TVK का तमिलनाडु में ऐतिहासिक प्रदर्शन, 100 सीटों पर बढ़त के साथ सबको चौंकाया

एनडीए का शानदार प्रदर्शन

भाजपा ने इस चुनाव में न केवल अपने गढ़ों को सुरक्षित रखा, बल्कि उत्तरी असम, बराक घाटी और बोडोलैंड के इलाकों में भी क्लीन स्वीप किया है.

भाजपा: 80 सीटों पर बढ़त/जीत.

एजीपी (AGP): 9 सीटों पर बढ़त.

बीपीएफ (BPF): 10 सीटों पर बढ़त. कांग्रेस को कितेनी सीटें .

वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन केवल 25 सीटों के आसपास सिमटता नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जालुकबारी सीट से अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है.

रिकॉर्ड मतदान और सत्ता विरोधी लहर का अभाव

9 अप्रैल 2026 को हुए मतदान में असम ने 85.91% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया था. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास ने भाजपा को इस प्रचंड जीत तक पहुँचाया है. इसके साथ ही, विपक्षी एकता (असोम सनमिलितो मोर्चा) भाजपा के मजबूत सांगठनिक ढांचे के सामने कमजोर साबित हुई.

आगे की राह

इन नतीजों के साथ ही असम में भाजपा की जड़ें और गहरी हो गई हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस जीत को 'असम के विकास और विश्वास की जीत' बताया है. आने वाले कुछ घंटों में सभी सीटों के आधिकारिक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी.