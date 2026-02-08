'ऊपर से फैलाया जा रहा है जहर': कांग्रेस ने असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा के धार्मिक अल्पसंख्यक के खिलाफ कथित वीडियो को लेकर BJP पर बोला हमला

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली, 8 फरवरी 2026: असम के मुख्यमंत्री (Assam Chief Minister) हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) के एक कथित वीडियो को लेकर देश की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल (Congress MP KC Venugopal) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी (BJP) के आधिकारिक हैंडल से एक ऐसा वीडियो साझा किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है. वेणुगोपाल ने इस कृत्य को ‘ऊपर से फैलाया गया जहर’ करार दिया और न्यायपालिका से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील की. यह भी पढ़ें: India-Pakistan Tensions: ये देश से गद्दारी है'...पाकिस्तान से अमन की बात करने वालों पर CM हिमंता बिस्वा सरमा का तंज; कही ये बात

केसी वेणुगोपाल का 'एक्स' (X) पर कड़ा प्रहार

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में लिखा कि भाजपा द्वारा साझा किया गया वीडियो किसी सामान्य ट्रोल कंटेंट की तरह नहीं है, बल्कि यह एक खतरनाक संदेश है. उन्होंने लिखा, ‘एक आधिकारिक भाजपा हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अल्पसंख्यकों की 'पॉइंट-ब्लैंक' हत्या को दिखाया गया. यह नरसंहार के आह्वान के अलावा और कुछ नहीं है.’

वेणुगोपाल ने आगे कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वीडियो की निंदा करने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन न्यायपालिका को इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और इसके परिणाम सामने आने चाहिए.

'संविधान के सीने पर गोली': इमरान प्रतापगढ़ी

राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए इसे बेहद गंभीर बताया. उन्होंने कहा, ‘आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री अपने चुनावी विज्ञापनों में सीधे मुसलमानों के सीने पर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह संविधान के सीने पर गोली चला रहे हैं। एक ऐसी ही गोली गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने पर चलाई थी.’ हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद असम भाजपा के हैंडल से 'पॉइंट ब्लैंक शॉट' नामक इस वीडियो को हटा दिया गया है. यह भी पढ़ें: Zubeen Garg Death Case: जांच के घेरे में असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा, शिकायत में आया नाम

विवाद की पृष्ठभूमि और 'मिया मुस्लिम' शब्द

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लंबे समय से अवैध आप्रवासन के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. वह अक्सर ‘मिया मुस्लिम’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो राज्य में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए उपयोग किया जाता है.

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री का तर्क रहा है कि:

उन्होंने ‘मिया मुस्लिम’ शब्द खुद नहीं गढ़ा है.

यह शब्द उसी समुदाय के भीतर प्रचलित है जो बांग्लादेश से विस्थापित होकर यहां आए हैं.

वह केवल राज्य की जनसांख्यिकीय सुरक्षा और स्वदेशी अधिकारों की बात कर रहे हैं.

न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग

विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति को नए स्तर पर ले जा रही है. कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग और अदालतें इस तरह के विज्ञापनों और वीडियो पर स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि ये सामाजिक सौहार्द के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं. फिलहाल इस कथित वीडियो को लेकर असम से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बयानबाजी तेज है.