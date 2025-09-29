Zubeen Garg Death Case: जांच के घेरे में असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा, शिकायत में आया नाम
रिनिकी भुइयां शर्मा और CM हिमंत बिस्वा सरमा, जुबीन गर्ग | Instagram

Zubeen Garg Death Case: असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग (Zubeen Garg) की मौत ने पूरे राज्य और संगीत जगत को हिला कर रख दिया है. अब इस मामले में बड़ा मोड़ आया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा (Riniki Bhuyan Sharma) समेत कई नामचीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है. गुवाहाटी के बासिष्ठा थाने में दर्ज शिकायत में रिनिकी भुइयां सरमा, श्यामकानु महंता, सिद्धार्थ शर्मा और शेखर ज्योति गोस्वामी समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं.

शिकायत में फंड के दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग और लापरवाही जैसे आरोप लगाए गए हैं. यह आरोप जुबिन गर्ग के सिंगापुर दौरे और नॉर्थईस्ट फेस्टिवल से जुड़े मामलों से जोड़े गए हैं.

 

जुबिन गर्ग मौत मामले में रिनिकी भुयान शर्मा का नाम भी शामिल

जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी. इसके बाद उनके परिवार ने असम CID को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी. शिकायत उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग, बहन पाल्मे बोरठाकुर और चाचा मनो कुमार बोरठाकुर ने साइन की. CID की विशेष जांच टीम ने गुवाहाटी स्थित गर्ग के घर जाकर परिवार का बयान दर्ज किया है.

परिवार ने खास तौर पर सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंता का नाम लिया है और मांग की है कि उस वक्त जुबिन के आसपास मौजूद पूरी टीम को जांच के दायरे में लाया जाए.

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने बताया कि श्यामकानु महंता को 6 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने उनके सभी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं.