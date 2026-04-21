PM Narendra Modi Is a Terrorist’: मल्लिकार्जुन खड़गे के 'आतंकवादी' वाले बयान पर मचा सियासी घमासान, कांग्रेस अध्यक्ष ने दी सफाई; बीजेपी ने की माफी की मांग
मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी पर की गई ‘आतंकवादी’ वाली टिप्पणी पर दी सफाई (Photo Credits: ANI)

चेन्नई/नई दिल्ली: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Elections) के लिए जारी धुआंधार प्रचार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है.  मंगलवार, 21 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में 'आतंकवादी' शब्द का प्रयोग किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कड़ी आपत्ति जताई है. हालांकि, विवाद बढ़ता देख खड़गे ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी किया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और उनका उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत रूप से लक्षित करना नहीं था. यह भी पढ़ें: 'हम सभी एक ही पेज पर हैं’: कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच राहुल गांधी और खरगे से मिले शशि थरूर, कहा- 'सब ठीक है'

क्या था पूरा मामला?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब खड़गे तमिलनाडु में एआईएडीएमके (AIADMK) और बीजेपी के गठबंधन पर निशाना साध रहे थे. उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के गठबंधन अन्नादुरई और डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे नेताओं द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करते हैं. इसी चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए उक्त शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे बीजेपी ने हाथों-हाथ लिया और इसे देश के सर्वोच्च पद का अपमान करार दिया.

खड़गे की सफाई: 'डराने-धमकाने' की राजनीति पर था निशाना

Backlash के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर 'यू-टर्न' लेते हुए स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी नहीं कह रहे थे. उन्होंने कहा:

"मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों (CBI, ED और आयकर विभाग) के माध्यम से विपक्षी दलों और संस्थानों को 'आतंकित' (Terrorising) कर रही है.'

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष राजनीतिक दबाव और डर का माहौल बनाकर विपक्ष को निशाना बना रहा है. खड़गे ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस-डीएमके गठबंधन जन कल्याण और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. /

खड़गे ने PM मोदी पर ‘आतंकवादी’ वाली टिप्पणी पर सफाई दी

बीजेपी का तीखा पलटवार: "शहरी नक्सल पार्टी"

बीजेपी ने खड़गे के स्पष्टीकरण को नाकाफी बताते हुए उनसे और राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह बयान न केवल प्रधानमंत्री का, बल्कि देश के उन मतदाताओं का भी अपमान है जिन्होंने उन्हें चुना है.

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे "अर्बन नक्सल पार्टी" करार दिया.  उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो उनकी हताशा को दर्शाता है. यह भी पढ़ें: 'कांग्रेस को आतंकवादी फरिश्ते नजर आते हैं': मल्लिकार्जुन खड़गे के 'RSS विरोधी' बयान पर कर्नाटक BJP का पलटवार

पीयूष गोयल ने माफी की मांग की

तमिलनाडु में बढ़ता राजनीतिक पारा

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और अधिक गरमा दिया है. एक ओर जहां कांग्रेस-डीएमके गठबंधन खुद को एकजुट और आश्वस्त बता रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्ष के इन बयानों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल के दिनों में विधायी मुद्दों को लेकर विपक्ष की आलोचना की है, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधा टकराव और बढ़ गया है.