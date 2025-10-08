PM Modi to Inaugurate Navi Mumbai Airport: पीएम मोदी करेंगे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

मुंबई, 8 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 8 और 9 अक्टूबर को मुंबई में रहेंगे. इस दौरान कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे. इस दौरान वे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Navi Mumbai International Airport) के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और मुंबई मेट्रो लाइन-3 के चरण 2बी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके अलावा, कई नई परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे. साथ ही, वे देश के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप ‘मुंबई वन’ का भी शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी 8 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे नवी मुंबई पहुंचेंगे. उनके स्वागत के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, लोकसभा सांसद श्रीरंग बारणे सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे. नवी मुंबई पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. यह हवाई अड्डा क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह भी पढ़ें : Bengaluru Shocker: छात्रा को किया बैड टच, पूछे प्राइवेट सवाल; बेंगलुरु में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल, अल्पकालिक रोजगार योग्यता कार्यक्रम (एसटीईपी) का भी उद्घाटन करेंगे. यह कार्यक्रम कौशल विकास को उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़कर युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा. इस पहल को राज्य में रोजगार सृजन और कौशल विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा मुंबई और नवी मुंबई के लिए विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. मुंबई वन ऐप से शहर में परिवहन सेवाएं आसान होंगी, जबकि मेट्रो और हवाई अड्डे जैसे प्रोजेक्ट क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देंगे. इस दौरे से महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे और कौशल विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.