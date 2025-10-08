Bengaluru Shocker: छात्रा को किया बैड टच, पूछे प्राइवेट सवाल; बेंगलुरु में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार

Bengaluru professor molestation case (प्रतिकात्मक तस्वीर)

Bengaluru Sexual Harassment Case: बेंगलुरु में एक प्राइवेट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर 19 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर संजय कुमार मंडल (Accused Professor Sanjay Kumar Mandal) को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उसे थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया. यह घटना 25 सितंबर को प्रोफेसर के जयनगर स्थित घर पर हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़िता बीसीए तृतीय वर्ष की छात्रा है. उसने पुलिस को बताया कि प्रोफेसर ने उसे दोपहर में लंच के लिए अपने घर बुलाया था और बताया था कि उसकी पत्नी और बच्चे घर पर हैं. उस पर भरोसा करके वह चली गई

लेकिन वहां (Bengaluru Crime News) पहुंचने पर उसे पता चला कि घर पर कोई नहीं है. जब छात्रा हिचकिचाई, तो प्रोफेसर ने उसे आश्वस्त किया कि डरने की कोई बात नहीं है.

छात्रा से प्राइवेट सवाल पूछे, गलत तरीके से छुआ

इसके बाद आरोपी ने उससे प्राइवेट सवाल पूछने शुरू कर दिए और उसे अपने बॉयफ्रेंड से संबंध तोड़ने (Breakup with Boyfriend) के लिए कहा. उसने छात्रा को पास के एक पीजी में रहने को कहा, ताकि वह अक्सर उसके घर आ सके. आरोपी प्रोफेसर ने छात्रा से वादा किया कि वह उसे मार्क्स, अटेंडेंस और पैसे उपलब्ध कराने में मदद करेगा. फिर आरोपी ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जिसका छात्रा (Bengaluru Professor Molestation Case) ने विरोध जताया.

'फंसने से बचने के लिए बहाने बनाने लगा प्रोफेसर'

हालांकि, इसी बीच, छात्रा के एक दोस्त ने उसके मोबाइल पर कॉल कर दिया. छात्रा ने अपनी दोस्त को बताया कि वह टीचर के घर पर है. इस पर प्रोफेसर घबरा गया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा. मंडल ने कहा कि वह बस छात्रा बॉयफ्रेंड के प्रति उसकी वफादारी जांच रहा था. इसलिए इस घटना के बारे में वह किसी को न बताए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

छात्रा की शिकायत के बाद, पुलिस (Bengaluru Police) ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उन्हें छात्रा की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. पुलिस कार्रवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.