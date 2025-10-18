'बीवी घर पर नहीं है, साथ चलोगी': Bengaluru में ऑटो ड्राइवर की शर्मनाक हरकत, महिला से की अश्लील बातें; हुआ गिरफ्तार

Bengaluru Auto Driver Sexual Harassment Case (Photo Credits Pexels)

Bengaluru Auto Driver Sexual Harassment Case: बेंगलुरु से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने एक ऑटो ड्राइवर पर अश्लील बातें करने और धमकी देने का आरोप लगाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 39 वर्षीय महिला एक Event Management Company में काम करती है और बेंगलुरु के Banashankari इलाके के अवलाहल्ली में रहती है. सोमवार को काम से लौटते समय, वह मैसूर रोड स्थित सैटेलाइट बस स्टैंड से केंगेरी जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुई. रास्ते में, ड्राइवर ने पहले उससे Private Question पूछने शुरू किए. फिर उसने हद पार करते हुए महिला को अपने घर ले जाने के लिए कहने लगा.

ये भी पढें: VIDEO: ये कैसा कानून! बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस ने युवक को जड़ा थप्पड़, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

ड्राइवर को हिरासत में लिया गया

पीड़िता के मुताबिक, ''ड्राइवर ने कहा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है. अगर वह चाहे तो कुछ समय के लिए दोनों साथ बिता सकते हैं." यह सुनकर महिला सन्न रह गई. उसने तुरंत ड्राइवर का विरोध किया और उसे डांटने लगी. लेकिन गलती मानने की बजाय ऑटो ड्राइवर भड़क गया और गालियां देने लगा. उसने उसे धमकी भी दी.

घबराई महिला ने तुरंत पुलिस Helpline number 112 पर कॉल किया. कुछ ही मिनटों में होयसला पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और ऑटो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

फिर दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया. महिला ने घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मंगलवार शाम आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस की पूछताछ में क्या पता चला?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर ने भागने की कोई कोशिश नहीं की. पूछताछ के दौरान, उसने दावा किया कि उसने ही महिला से कहा था, "अगर आपको कोई परेशानी हो, तो पुलिस को फोन करें." पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और महिला के बयान के आधार पर सबूत इकट्ठा कर रही है.