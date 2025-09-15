PM Kisan Yojana: अगर अभी नहीं किया ये काम तो रुक सकती है अगली किस्त, हजारों किसानों को लग चुका है झटका!

PM Kisan Yojana Big Update

PM-Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में तीन किस्तों में भेजी जाती है. लेकिन योजना का फायदा लगातार पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होती है. अगर किसान यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं करते हैं, तो उनकी किस्त रोक दी जाती है.

60 हजार किसानों की किस्त अटकी

योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी की (eKYC) प्रक्रिया पूरी कर ली हो. सरकार ने साफ कर दिया है, कि अगली किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने यह प्रक्रिया तय समय पर पूरी कर ली है. जिन किसानों ने अब तक यह फॉर्मेलिटीस पूरी नहीं की हैं, उनके खाते में किस्त जमा नहीं होगी. इसी वजह से 20वीं किस्त में राज्य के करीब 60 हजार किसानों के खातो में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है.

एक परिवार से केवल एक को लाभ

सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए नया नियम लागू किया है. अब यदि खेती की जमीन पति और पत्नी दोनों के नाम पर है, तो सिर्फ पत्नी को ही योजना का लाभ मिलेगा. पति को अब सम्मान निधि योजना की राशि नहीं दी जाएगी. सरकार ने यह भी साफ कर दिया है, कि एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को योजना का लाभ दिया जाएगा. इसी नियम की वजह से हजारों किसानों की किस्त रोक दी गई है.

रजिस्ट्रेशन है जरूरी

योजना का सबसे जरूरी नियम यह है, कि किसान का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा नहीं किया है, उन्हें किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों के पास दो विकल्प हैं.

नजदीकी महा ई-सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

या फिर सीधे पीएम किसान योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

कुछ किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है. इनमें वे परिवार शामिल हैं, जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है. ऐसे पेंशनभोगी भी योजना के पात्र नहीं हैं, जिन्हें हर महीने 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन मिलती है. इसी तरह जो किसान इनकम टैक्स भरते हैं, उन्हें भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा.

कुल मिलाकर, पीएम किसान योजना का फायदा केवल उन्हीं पात्र किसानों को मिलेगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की है. सरकार का मकसद है, कि इस योजना की राशि केवल असली और पात्र किसानों तक पहुंचे तथा फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके.