Chhatarpur Shocker: नाबालिग का चुपके से बनाया वीडियो, फिर किया ब्लैकमेल, युवक को पकड़कर लोगों ने पीटा, पुलिस के हवाले किया: VIDEO

Youth thrashed for blackmailing minor (Credit-@ManojSh28986262)

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर (Chhatarpur) जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक नाबालिग लड़की को अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल (Blackmail) कर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है. स्थानीय सामाजिक समूहों ने मामले की जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद होटल में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा गया.पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका आपत्तिजनक वीडियो उसके फोन पर चुपके से उसकी एक सहेली ने रिकॉर्ड किया था. बाद में वही वीडियो आरोपी युवक तक पहुंचा, जिसने वीडियो के आधार पर उसे धमकाना शुरू कर दिया.

लड़की के मुताबिक, आरोपी ने पहले 10,000 रुपये ले लिए थे और अब 30,000 रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहा था. साथ ही, आरोपी उसे बार-बार मिलने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ManojSh28986262 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: अलीगढ़ में गोमांस के शक में हिंदू संगठनों पर मांस से भरी गाड़ी में आग लगाने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस

युवक के साथ की जमकर पिटाई

छतरपुर के आदर्श प्लाजा में एक मुस्लिम लडका पकड़ा गया!🔥🚨 यह लड़का नाबालिक हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया है जो कि कई दिनों से अलग अलग लड़कियो से मिल रहा था! और उनकी प्राइवेट विडियो बनाकर ब्लेक मेल एवं परेशान करके लड़कियो को मिलने को बुलाता था!😡 pic.twitter.com/qETlamy1ZG — MANOJ SHARMA LUCKNOW UP🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ManojSh28986262) November 22, 2025

होटल में पकड़ा गया आरोपी

हिंदू संघटनों ने आरोपी की बाल पकड़कर जमकर उसके साथ मारपीट की. बताया जा रहा है की घसीटते हुए उसे पुलिस स्टेशन (Police Station) ले जाया गया. पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके मोबाइल फोन से कई अन्य लड़कियों के कथित रूप से संदिग्ध फोटो और वीडियो भी मिले, जिससे मामला और गंभीर हो गया है.

सबूत जुटा रही पुलिस

नाबालिग के बयान और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है. इस मामले में शामिल दो महिलाओं को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि सभी डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी.