टोनी कक्कड़ के नए गाने 'Coca Cola 2' से पेटीएम सुर्खियों में

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर : लोकप्रिय गायक-संगीतकार टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) ने अपने नवीनतम चार्ट-टॉपिंग गाने "कोका कोला 2" में भारत के भुगतान ऐप पेटीएम (App Paytm) का जिक्र किया है. कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. "कोका कोला" एक ऊर्जावान गीत है जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. अपने आकर्षक हुक और चंचल बोलों के लिए जाने जाने वाले टोनी ने अपनी नवीनतम रिलीज में मस्ती, लय और युवा ऊर्जा का मिश्रण किया है. लेकिन, इस गाने के बीच में टोनी पेटीएम का जिक्र करते हैं, जो आज की पीढ़ी की नब्ज को पकड़ता है.

चाहे कॉफी खरीदना हो, मूवी टिकट बुक करना हो, या कोला की ठंडी बोतल लेना हो, मोबाइल भुगतान अब आम बात हो गई है, और पेटीएम अकसर इन पलों के केंद्र में होता है. यह पल पेटीएम की सांस्कृतिक और आर्थिक उपस्थिति की शक्तिशाली सीमा को भी रेखांकित करता है. कंपनी ने कहा, "स्थानीय बाजारों के छोटे व्यापारियों से लेकर प्रमुख खुदरा श्रृंखलाओं और राष्ट्रीय उद्यमों तक, पेटीएम भारत के लेन-देन, जुड़ाव और उत्सव का एक अभिन्न अंग बन गया है. यह सुविधा, विश्वास और इनोवेशन वैल्यू की ओर एक ऐसे आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है जो टोनी कक्कड़ के संगीत में पाई जाने वाली सहजता और ऊर्जा की भावना को प्रतिध्वनित करता है." यह भी पढ़ें : OpenAI ने पेश किया चैटजीपीटी एटलस, गूगल क्रोम का राइवल इन फीचर्स को लेकर है खास

यह प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी मोबाइल भुगतान, क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स में अग्रणी है, और एक अग्रणी वित्तीय सेवा वितरण कंपनी है जो भारत में भुगतान और भुगतान प्राप्त करने के तरीके को आकार देती रही है. समय के साथ, पेटीएम भुगतान से आगे बढ़कर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, छोटे व्यवसायों को सशक्त बना रहा है, उद्यमियों का समर्थन कर रहा है और लाखों लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं को सुलभ बना रहा है. इसके नवाचारों ने कैशलेस सुविधा को न केवल एक आदत बल्कि जीवनशैली बना दिया है, जो देश के हर कोने को छू रही है.

कंपनी ने कहा, "'कोका कोला' गाना सिर्फ एक पॉप गीत से कहीं बढ़कर है. यह दर्शाता है कि कैसे मनोरंजन और रोजमर्रा की जिंदगी अब डिजिटल सहजता के साथ जुड़ गई है. कलाकार द्वारा यूं ही पेटीएम का जिक्र करना दर्शाता है कि कैसे इस ब्रांड ने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जगह बना ली है."